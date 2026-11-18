कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर एसएससी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (CPO) की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी करेगा। इसके लिए एग्जाम 23 से 28 नवंबर 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे। सिटी स्लिप 13 नवंबर 2026 को जारी की गई थी। एसएससी इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के जरिए सब-इंस्पेक्टर के कुल 1,871 रिक्त पदों को भरा चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम (CBT), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एंडयोरेंस टेस्ट (PET), कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम (CBT-II), मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

एसएसी सीपीओ की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ आईडेंटिटी कार्ड एग्जाम सेंटर पर लेकर जाएं।

SSC CPO Admit Card 2026 - हाइलाइट्स

एसएसी सीपीओ का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।