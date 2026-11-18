उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव है। इस कड़ी में प्रदेश में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) के बाद प्रदेश की नई वोटर्स लिस्ट भी जारी हो गई है। नई लिस्ट के तहत अब प्रदेश में 13 करोड़ 58 लाख मतदाता हैं, जिनमें 18.84 लाख वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि महिलाओं की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

7 महीने पहले यह थी संख्या

प्रदेश में यदि अनुमानित जनसंख्या की बात करें, तो 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का आंकड़ा 16.16 करोड़ से ज्यादा है। 10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित वोटर लिस्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करीब 13.40 करोड़ मतदाता थे। वहीं, 17 नवंबर, 2026 को प्रकाशित नई वोटर लिस्ट में 18 लाख 84 हजार 113 वोटर लिस्ट बढ़े हैं।

महिलाओं की संख्या में आया है उछाल

नई SIR के बाद प्रदेश में पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स की संख्या में उछाल आया है। महिला वोटर्स की संख्या में 10.96 लाख बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से जेंडर रेशियो 834 से बढ़कर 840 पर पहुंचा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों मतदाताओं पर 840 महिला मतदाता हैं। दूसरी तरफ, ईपी रेशियो में भी उछाल आया है, जो कि 55.17 से बढ़कर 55.95 हो गया है।