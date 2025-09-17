SSC MTS Admit Card 2025: एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड कब आएगा? चेक करें लेटेस्ट अपडेट

RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
By Vijay Pratap Singh
Sep 17, 2025, 12:04 IST

SSC MTS Admit Card 2025: उम्मीदवार अपना SSC एडमिट कार्ड आसानी से आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इस लेख में उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड करने के स्टेप्स और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड 2025
SSC MTS Admit Card 2025: एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी होगा। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने बताया है कि एसएससी एमटीएस 2025 परीक्षा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा के लिए  अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि से इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, केंद्र का पता, उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, फोटो और हस्ताक्षर जैसे महत्वपूर्ण विवरण होंगे। परीक्षा केंद्र पर वैध फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि) ले जाना आवश्यक होगा। मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित है।कंप्यूटर आधारित परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी। एसएससी एमटीएस एवं हवलदार पदों के तहत कुल 8021 रिक्तियों के लिए यह भर्ती परीक्षा है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड करके प्रिंट अवश्य निकाल लें और परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र की पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ लें।

SSC MTS Admit Card 2025 परीक्षा से लगभग 2-4 दिन पहले जारी किया जाएगा। चूंकि SSC MTS परीक्षा 20 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, इसलिए एडमिट कार्ड सितंबर के तीसरे सप्ताह में, यानि 16 से 18 सितंबर 2025 के बीच जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC MTS Paper 1 Admit Card 2025- एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड 2025 को सफलतापूर्वक डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक एडमिट कार्ड लॉगिन लिंक पर जाकर अपने लॉगिन विवरण जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (CBIC और CBN) परीक्षा 2025 देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 20 से 24 अक्टूबर तक आयोजित होगी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जब भी एडमिट कार्ड जारी हो, उसका प्रिंट अवश्य निकाल लें और परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर जाएं। यह एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, जिसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण विवरण होते हैं। नीचे दी गई तालिका में SSC MTS एडमिट कार्ड 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देखी जा सकती है।

आयोजन

विवरण

संगठन का नाम

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

परीक्षा का नाम

एसएससी एमटीएस

पद

मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ, हवलदार (CBIC & CBN)

रिक्तियां

1075

एडमिट कार्ड

सितंबर 2025 तीसरा सप्ताह (यानि 16 से 18 सितंबर 2025 के बीच)

परीक्षा तिथि

20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025

चयन प्रक्रिया

पेपर-1 (ऑब्जेक्टिव), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)/शारीरिक माप परीक्षा (PST) (केवल हवलदार पद के लिए)

आधिकारिक वेबसाइट

ssc.gov.in

एसएससी एमटीएस पेपर 1 एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के नीचे दिए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।

  • पहले www.ssc.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर “एडमिट कार्ड” विकल्प पर क्लिक करें।

  • “Call letter for Paper 1 in respect of Multi-Tasking (Non-Technical) Staff and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2025” पर क्लिक करें।

  • अपना रोल नंबर दर्ज करें।

  • दिखाई देने वाले कैप्चा/गणितीय सवाल हल करें।

  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

