मिशन रोजगार को नई रफ्तार, यूपी सरकार अगले 6 महीनों में देगी 1 लाख नौकरियां

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊस्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3,446 प्राविधिक सहायकों एवं 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति-पत्र का वितरण कार्यक्रम में ऐलान करते हुए कहा कि अगले छह महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी।

सीएम योगी ने आगे कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता तरीके से परीक्षा आयोजित कराई है और यह कार्य किसी चुनौती से कम नहीं है। आज मुझे बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने 9 लाख 30 हजार से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और हमारी पारदर्शिता पर आज कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता।

साल 2026 में किन पदों पदों पर भर्तियां निकली?

आप नीचे लिस्ट देख सकते हैं कि किस भर्ती प्राधिकरण में किन पदों पर भर्तियां निकली है। लिस्ट को नीचे ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।