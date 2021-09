Top 5 Sarkari Naukari-10 September 2021: NHM UP, BPCL, हिमाचल प्रदेश पुलिस, BPCL एवं अन्य संगठनों में निकली 7000+ सरकारी नौकरियां

सरकारी नौकरी की तलाश रहे युवाओं के लिए आज यानी 13 सितंबर 2021 के Top 5 Sarkari Naukari में आर्टिकल में हम NHM UP, BPCL, हिमाचल प्रदेश पुलिस, BPCL द्वारा निकाली भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं.

Top 5 Sarkari Naukari-13 September 2021: सरकारी नौकरी की तलाश रहे युवाओं के लिए आज यानी 10 सितंबर 2021 के Top 5 Sarkari Naukari में आर्टिकल में हम NHM UP, BPCL, हिमाचल प्रदेश पुलिस, BPCL द्वारा निकाली भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं. इन संगठनों द्वारा एएनएम, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, कांस्टेबल, सब-ऑफिसर-बी, जूनियर इंजीनियर जैसे विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता कि बात है तो इन पदों के लिए 10वीं/12वीं/ग्रेजुएट/बीई/बीटेक/डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट/एमसीए, एम.एससी योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हमने इस आर्टिकल में आज निकली सभी भर्तियों की जानकारी आपको संक्षेप में दे रहे हैं. इसके साथ ही आप दिए लिंक पर क्लिक कर नोटिफिकेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

NHM UP ANM Recruitment 2021: 5000 एएनएम की निकली भर्ती, 15 सितंबर से आवेदन होगा शुरू @upnrhm.gov.in

NHM UP भर्ती 2021 अधिसूचना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश (यूपी) द्वारा जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट (upnrhm.gov.in) पर अनुबंध के आधार पर 5000 एएनएम पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया जाएगा. रिपोर्टों के अनुसार, NHM UP एनएचएम के लिए आवेदन 15 सितंबर 2021 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2021 को समाप्त होगा.

असिस्टेंट नर्सिंग और मिडवाइफ में 2 साल का प्रमाणित डिप्लोमा वाले आवेदक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

रिपोर्ट के अनुसार, इस भर्ती अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 12,128 रूपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा. आवेदकों को NHM UP ANM जॉब्स 2021 के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है.

BPCL Recruitment 2021: 87 ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं अन्य पदों की निकली भर्ती, 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र

रक्षा मंत्रालय भर्ती 2021 अधिसूचना: 2 सेना मुख्यालय सिग्नल रेजिमेंट मेरठ कैंट (रक्षा मंत्रालय के तहत) ने विभिन्न सिविलियन ग्रुप-सी पदों जैसे कुक, नाई, ईबीआर (उपकरण बूट रिपेयरर), धोबी और दर्जी की भर्ती के लिए दिनांक 11 सितंबर से 17 सितंबर के रोजगार समाचार में अधिसूचना प्रकाशित किया है. एमओडी भर्ती 2021 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 05 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

HP Police Constable Recruitment 2021: 1334 कांस्टेबल पदों की निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन करें @citizenportal.hppolice.gov.in

HP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021: हिमाचल प्रदेश पुलिस (HP पुलिस) ने 1334 कांस्टेबल (पुरुष, महिला और चालक) के पदों पर भर्ती के लिए citizenportal.hppolice.gov.in पर एक अधिसूचना जारी किया है. 1334 रिक्तियों में से 932 रिक्तियां पुरुष कांस्टेबल के लिए हैं, 311 महिला कांस्टेबल के लिए हैं और शेष ड्राइवर पदों के लिए हैं.

HP कांस्टेबल ऑनलाइन पंजीकरण 01 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा. इच्छुक उम्मीदवार जिनके पास आवश्यक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड हैं, वे अपना आवेदन 31 अक्टूबर 2021 तक recruitment.hppolice.gov.in पर जमा कर सकते हैं.

NHPC Recruitment 2021: जूनियर इंजीनियर एवं अन्य पदों की निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू @nhpcindia.com

NHPCभर्ती 2021: NPHC लिमिटेड ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जेई, असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर और अन्य के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं. सभी इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2021 तक या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अधिसूचना पढ़ लें.

BARC Recruitment 2021: सब-ऑफिसर-बी एवं अन्य पदों की निकली भर्ती, 15 अक्टूबर तक होगा आवेदन

BARC Recruitment 2021: भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) ने रोजगार समाचार पत्र में ड्राइवर-कम- पंप ऑपरेटर कम- फायरमैन ए और सब-ऑफिसर-बी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना प्रकाशित किया है. उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) 2021 जॉब्स के लिए आवेदन कर सकते हैं.