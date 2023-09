UGC NET December 2023 Exam Date Out: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा की तारीखें हुई घोषित, यहां देखें पूरा शेड्यूल

UGC NET December 2023 Exam Dates Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 चक्र एनटीए द्वारा 6 से 22 दिसंबर, 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यूजीसी नेट परीक्षा आवेदन प्रक्रिया विवरण एनटीए द्वारा जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट - nta.ac.in पर घोषित किया जाएगा। साथ ही, यूजीसी नेट 2024 परीक्षा का पहला सत्र 10 जून से 21 जून 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जाम शेड्यूल के बारे में सभी विवरण यहां देख सकते हैं।

यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) या सहायक प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता के इच्छुक उम्मीदवारों के मूल्यांकन के रूप में काम करेगी। इस कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) में दो पेपर शामिल होंगे, अर्थात् पेपर I और II, जो एक ही सत्र के भीतर लगातार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। विशेष रूप से जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर पदों या सहायक प्रोफेसर पदों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को दोनों पेपर परीक्षाओं में भाग लेना होगा।

UGC-NET December 2023 cycle will be conducted by NTA from 6th December to 22nd December 2023. The application process details will be announced by NTA soon on its website https://t.co/7725FQI2p5 pic.twitter.com/TmfhgeZgbt