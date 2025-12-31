UP Police Constable Notification 2026 soon: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड किसी भी समय पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अधिसूचना जारी कर सकता है. बोर्ड द्वारा कहा गया था कि दिसम्बर में कांस्टेबल भर्ती की अधिसूचना जारी होगी जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अधिसूचना अब कभी भी जारी हो सकती है. इसके साथ ही यूपी कैबिनेट द्वारा नेगेटिव मार्किंग हटाने की घोषणा के बाद अब यही अनुमान है कि जल्द ही सिपाही भर्ती की अधिसूचना जारी होगी. इस बार यूपी पुलिस भर्ती की अधिसूचना 22 हजार कांस्टेबल पदों को भरने के लिए जारी की जायेगी. ये नोटिफिकेशन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

UP Police Constable Notification 2026: ओवरव्यू