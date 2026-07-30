UPPSC GIC Lecturer Mains Form 2026: यूपी जीआईसी लेक्चरर मेन्स ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू
UPPSC GIC Lecturer Mains Form 2026: यूपीपीएससी ने जीआईसी लेक्चरर मेन्स एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपनी शैक्षणिक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। एप्लिकेशन फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट लिंक आगे लेख में उपलब्ध करा दिया गया है।
UPPSC GIC Lecturer Mains Form 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) विज्ञापन संख्या A6/E1/2025 के तहत यूपी जीआईसी लेक्चरर मुख्य परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जिन उम्मीदवारो ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी, उन्हें अब मेन्स एग्जाम का फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त तक जारी रहेगी। मेन्स की परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को कुल 13 विषयों की परीक्षा देनी होगी।
ऑनलाइन मेन्स एग्जाम फॉर्म 2026 भरने के लिए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक आगे लेख में उपलब्ध करा दिया गया है।
UPPSC GIC Lecturer Mains Application Form 2026: आवेदन लिंक
आयोग ने विज्ञापन संख्या A6/E1/2025 के तहत उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (मास्टर डिग्री) होनी चाहिए। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
यहां क्लिक करें - ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें
UPPSC GIC Lecturer Mains Form 2026: हाइलाइट्स
यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेन्स 2026 के ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी नीचे दी गई तालिका में उम्मीदवारों को मिल सकती है:
|
विवरण
|
विवरण
|
संचालन निकाय
|
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
|
पोस्ट नाम
|
व्याख्याता (सरकारी अंतर महाविद्यालय)
|
विज्ञापन संख्या
|
ए-6/ई-1/2025
|
कुल रिक्तियां
|
1,516
|
वर्ग
|
मुख्य पाठ्यक्रम का ऑनलाइन फॉर्म
|
प्रारंभिक परीक्षा तिथि
|
14 और 17 जून, 2026
|
मुख्य परीक्षा तिथि
|
30 अगस्त 2026
|
एप्लिकेशन मोड
|
ऑनलाइन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
uppsc.up.nic.in
ये भी देखें: UPPSC GIC Lecturer Result 2026
UPPSC GIC Lecturer Mains Online Form 2026 कैसे भरें?
यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेन्स ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलों करें।
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यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
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होमपेज पर "लेक्चरर (जीआईसी) मेन्स ऑनलाइन फॉर्म 2026" पर क्लिक करें
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अपने नामांकन संख्या, पंजीकरण संख्या या जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।
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मुख्य परीक्षा आवेदन के लिए आवश्यक विवरण भरें।
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यदि अनुरोध किया जाए तो स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
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आवेदन शुल्क का भुगतान करें
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अंतिम सबमिशन से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें।
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फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट ले लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.