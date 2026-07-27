UPPSC GIC Lecturer Result 2026: यूपी लेक्चरर रिजल्ट uppsc.up.nic.in जारी, सभी विषयों की मेरिट लिस्ट PDF जारी

UPPSC GIC Lecturer Result 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) नेयूपी GIC लेक्चरर का रिजल्ट जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 अगस्त, 2025 को 13 विषयों के लिए किया गया था। आयोग की ओर से समाजशास्त्र, भूगोल, हिंदी सहित अन्य सभी 13 विषयों का रिजल्ट पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, समाजशास्त्र विषय में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की संख्या 31116 और उपस्थित होने वालों की संख्या 9430 रही। वहीं भूगोल विषय में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 23951 व उपस्थित 11378 रही थी।

प्रीलिम्स परीक्षा के आधार पर समाजशास्त्र विषय के लिए 806 और भूगोल में 1927 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है। आयोग द्वारा इन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया है।

UPPSC GIC Lecturer Result 2026: रिजल्ट जारी

यूपीपीएससी की ओर से परिणामों की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर की गई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि आयोग द्वारा तय किए गए न्यूनतम पासिंग मार्क्स न ला पाने के कारण, कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित भी किया गया है। इस परीक्षा परिणाम के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम और सफल उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए अलग से प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। आयोग की ओर से सभी 13 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।