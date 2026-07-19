UPSC AC CAPF 2026 Question Paper: यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा प्रश्न पत्र, यहां से करें डाउनलोड
UPSC AC CAPF 2026 Question Paper: यूपीएससी आज दो शिफ्ट में सीपीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। पहली शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इसमें सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता का पेपर हुआ था। अब दूसरी शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है। नीचे लेख में आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSC AC CAPF 2026 Question Paper: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) दिनांक 19 जुलाई 2026 को दो शिफ्ट में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन कर रहा है। इस शिफ्ट में ऑबजेक्टिव (सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता) का पेपर हुआ था। परीक्षा की दूसरी शिफ्ट 2.00 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5.00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें सब्जेक्टिव (सामान्य अध्ययन और निबंध)जुड़ा पेपर आएगा। नीचे लेख में आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSC AC CAPF 2026 Question Paper - हाइलाइट्स
बीपीएससी प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक-दक्षता-चिकित्सा परीक्षण और इंटरव्यू शामिल है। आज लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लिखित परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक-दक्षता-चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। आप जरूरी डिटेल्स के लिए नीचे टेबल देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
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परीक्षा का नाम
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यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा
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पद का नाम
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सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडें
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रिक्त पदों की संख्या
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349
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कुल पेपर
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पेपर 1 - सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता और पेपर 2 - सामान्य अध्ययन और निबंध
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शिफ्ट
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पहली शिफ्ट - सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट - दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
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प्रश्नों के प्रकार
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ऑबजेक्टिव और सब्जेक्टिव
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ऑफिशियल वेबसाइट
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www.upsc.gov.in
UPSC AC CAPF 2026 Question Paper डाउनलोड लिंक
यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा की पहली शिफ्ट (पेपर-1) समाप्त हो चुकी है। प्रश्न पत्र उम्मीदवारों के उत्तरों को जांचने और एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को समझने में मदद करते हैं। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके शिफ्ट-1 का प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
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यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र-1 डाउनलोड लिंक
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यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र-2 डाउनलोड लिंक
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जल्द जारी
UPSC CAPF Exam Pattern 2026
यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा के पेपर-1 में कुल 125 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जो कुल 250 अंक के थे। इसमें 0.66 की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल थी। इसमें प्रश्न पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इतिहास और करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। परीक्षा का दूसर पेपर सब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें प्रश्न जनरल स्टडी, निबंध और कॉम्परिहेंशन से आएंगे, जो कि कुल 200 अंकों के होंगे।
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विषय
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प्रश्नों की संख्या
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कुल अंक
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अवधि
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सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता
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125
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250
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2 घंटे
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जनरल स्टडी, निबंध और कॉम्परिहेंशन
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6 सब्जेक्टिव टाइप
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200
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3 घंटे
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कुल
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450
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UPSC AC CAPF 2026 Question Paper डाउनलोड कैसे करें?
यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिजल्ट सेक्शन ओपन करें।
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UPSC CAPF Exam 2026 को सलेक्ट करें।
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UPSC AC CAPF 2026 Question Paper पर क्लिक करें।
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प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लें।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.