UPSC AC CAPF 2026 Question Paper: यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा प्रश्न पत्र, यहां से करें डाउनलोड

UPSC AC CAPF 2026 Question Paper: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) दिनांक 19 जुलाई 2026 को दो शिफ्ट में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन कर रहा है। इस शिफ्ट में ऑबजेक्टिव (सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता) का पेपर हुआ था। परीक्षा की दूसरी शिफ्ट 2.00 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5.00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें सब्जेक्टिव (सामान्य अध्ययन और निबंध)जुड़ा पेपर आएगा। नीचे लेख में आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSC AC CAPF 2026 Question Paper - हाइलाइट्स

बीपीएससी प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक-दक्षता-चिकित्सा परीक्षण और इंटरव्यू शामिल है। आज लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लिखित परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक-दक्षता-चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। आप जरूरी डिटेल्स के लिए नीचे टेबल देख सकते हैं।