UPSSSC PET Recruitment 2026: यूपी पीईटी फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि, इस लिंक से फटाफट करें Apply

UPSSSC PET 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। पीईटी उत्तर प्रदेश में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों के लिए आवश्यक माना जाता है। यूपी पीईट फॉर्म भरने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। Check- UPSSSC PET 2026 Registration Form Last Date Today in English UPSSSC PET Form Last Date 2026 Apply Online यूपी पीईटी फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन रद्द किए जा सकतें है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।

यूपी पीईटी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें UPSSSC PET Application Form 2026 - हाइलाइट्स यूपी पीईटी फॉर्म से संबंधित नोटिफिकेशन की PDF में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन करने की तिथि, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा 2026 के तहक लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट सहित अन्य पदों के लिए पात्र हो जाते हैं। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) परीक्षा का नाम यूपी पीईटी परीक्षा 2026 विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा 2026 पद का नाम लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट सहित अन्य पद नोटिफिकेशन जारी आवेदन मोड ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 03 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 01 सितंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in