UPTET Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर UPTET 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार परिणाम जारी होने के बाद आधिकारिक पोर्टल upessc.up.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही आयोग सफल अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के साथ मेरिट लिस्ट की PDF भी उपलब्ध कराएगा। UPTET Result 2026 कब आएगा? यूपीटीईटी 2026 के रिजल्ट की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। अभी उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते में आ सकता है। रिजल्ट जारी होने पर उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। यूपीटीईटी 2026 रिजल्ट हाइलाइट्स यूपीटीईटी परिणाम 2026 से जुड़े सभी मुख्य हाइलाइट्स उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।।

परीक्षा का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) परीक्षा तिथि 2, 3 और 4 जुलाई 2026 प्रोविजनल आंसर की जारी 8 जुलाई 2026 आपत्ति दर्ज करने की अवधि 8 जुलाई से 14 जुलाई 2026 UPTET 2026 रिजल्ट कब आएगा? जुलाई 2026 अंतिम सप्ताह रिजल्ट जारी होने का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in यूपीटीईटी परीक्षा 2026 कब हुई? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का आयोजन 2 से 4 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन मोड में राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया। यूपीटीईटी परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दोनों पालियों में तथा 4 जुलाई 2026 को पहली पाली में आयोजित हुई, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद, आयोग ने 8 जुलाई, 2026 को प्रोविज़नल आंसर की जारी की। इसके बाद, उम्मीदवारों को 8 जुलाई से 14 जुलाई, 2026 तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया।

दो स्तरों में आयोजित हुई यूपीटीईटी परीक्षा 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) राज्य के प्राथमिक (Primary) और उच्च प्राथमिक (Upper Primary) विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। यह परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की जाती है। पेपर 1: कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

पेपर 2: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए। जो अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने की पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं, वे दोनों पेपर में शामिल होते हैं। UPTET 2026 Qualifying Marks क्या है? यूपीटीईटी परीक्षा पास करने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करना जरूरी है। इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को यूपीटीईटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो जीवनभर के लिए मान्य रहेगा। आप यहां कैटेगरी वाइज यूपीटीईटी क्वालीफाइंग मार्क्स देख सकते हैं।