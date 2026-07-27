Vande Bharat Loco Pilot Salary 2026: वंदे भारत चलाने वाले लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है? जानें Eligibility

Railway ALP Career Path: भारतीय रेलवे की शान मानी जाने वाली Vande Bharat Express देश की सबसे प्रीमियम और आधुनिक ट्रेनों में से एक है। 160 किमी/घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन को पटरी पर सुरक्षित दौड़ाने की जिम्मेदारी जिन हाथों में होती है, उन्हें लोको पायलट Loco Pilot कहा जाता है।

अक्सर छात्रों और रेलवे एग्जाम (RRB ALP) की तैयारी करने वाले छात्रों के मन में यह सवाल उठता है कि वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों को कितनी सैलरी मिलती है और इस पद तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए छात्र यहां से सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानें।

वंदे भारत लोको पायलट: सैलरी और ग्रेड पे

वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का अवसर सीधे नए छात्रों को नहीं मिलता, बल्कि वरिष्ठ और अनुभवी लोको पायलट मेल/एक्सप्रेस (Loco Pilot Mail/Express) को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण देकर तैनात किया जाता है।