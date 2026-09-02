8वीं में खोई आंखों की रोशनी, फिर मां के साथ मिलकर कैसे क्रैक किया UPSC? जानिए IAS मनु गर्ग की कहानी

मनु गर्ग एक ऐसा नाम है, जिसने यह सिखाया है कि शारीरिक अक्षमता आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकती। बस मन में लगन और जीत का हौसला होना चाहिए। मनु जब 8वीं कक्षा में थे, तब वह ‘रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मैकुलर डीजनरेशन’ नामक दुर्लभ बीमारी के शिकार हो गए थे, जिससे उनकी दृष्टि धीरे-धीरे धुंधली होने लगी और बाद में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई।

आंखों की रोशनी जाने के बाद मनु की मां ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनीं; उन्होंने न केवल मनु का मनोबल बढ़ाया, बल्कि उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा भी अपने कंधों पर उठा लिया। इसी के बूते UPSC सिविल सेवा परीक्षा में मनु ने 91वीं रैंक हासिल कर IAS बनने के अपने सपने को पूरा किया। आइए उनकी सफलता की कहानी के बारे में जानें।

12वीं कक्षा में प्राप्त किए 100 में से 100 अंक

मनु गर्ग राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। वह एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मनु ने अपनी स्कूली पढ़ाई पास के ही निजी स्कूल से पूरी की। 12वीं के बाद उन्होंने पहले ग्रेजुएशन और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वह सिविल सेवा की तैयारी में जुट गए। मनु को कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल है। वह 12वीं कक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर चुके हैं।