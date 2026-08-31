कभी UPSC से थीं अनजान, अब वही किसान की बेटी बनेंगी IAS, कड़ी मेहनत ने बदली किस्मत

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥ अर्थात् कोई भी काम केवल इच्छा करने या सोचने से पूरा नहीं होता, उसके लिए कठिन परिश्रम (उद्यम) करना पड़ता है। ठीक वैसे ही, जैसे सोते हुए शेर के मुँह में हिरण खुद-ब-खुद प्रवेश नहीं करता, बल्कि शिकार के लिए उसे भी मेहनत करनी पड़ती है।

यह कहानी है मध्य प्रदेश की रहने वाली प्राची चौहान की, जिनके पिता किसान हैं और जिन्हें कभी UPSC के बारे में पता तक नहीं था। आज UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 260वीं रैंक हासिल कर प्राची ने यह साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 'अगर लड़की को पढ़ने के लिए बाहर भेजोगे, तो उससे कौन शादी करेगा?' समाज की इस रूढ़िवादी सोच को भी उन्होंने पूरी तरह धराशायी कर दिया। आइए, प्राची चौहान की इस प्रेरणादायक सफलता की पूरी कहानी के बारे में जानते हैं।

प्राची के पिता है किसान

प्राची चौहान का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक छोटे से गांव जौहद में हुआ। वह एक बेहद साधारण परिवार से आती है, जिनके पिता का नाम चंद्रभान सिंह चौहान है, जो पेशे से किसान है और उनकी मां साधना सिंह चौहान एक हाउस वाइफ हैं। संसाधनों की कमी और पांच भाई-बहनों के बावजूद प्राची को परिवार ने पढ़ाई के काफी मोटिवेट किया और आज जिसका रिजल्ट हम सभी के सामने हैं, उन्होंने साल 2026 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी और 260वीं रैंक हासिल की। IAS बन परिवार और देश के लिए मिसाल कायम की। बेटी के IAS बनने से पिता की आंखों में खुशी के आंसू है।