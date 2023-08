Air India New Logo: एयर इंडिया को मिली नई पहचान, अब इस नए लोगो के साथ भरेगा उड़ान

टाटा ग्रुप (TATA group) के स्वामित्व वाली एयरलाइन एअर इंडिया (Air India) ने अपना नया लोगो (Logo) लांच कर दिया है. यानी अब एयर इंडिया नए लुक और नए लोगो के साथ असमान में उड़ान भरेगा.

एयर इंडिया अपने नए लोगो पर पिछले 15 महीनों से काम कर रहा था. एयर इंडिया का नया लोगो असीमित संभावनाओं के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है. वैसे एयर इंडिया ने अपने नए लोगो में सफ़ेद, लाल और बैंगनी रंगों को बरकरार रखा है.

Revealing the bold new look of Air India.



Our new livery and design features a palette of deep red, aubergine, gold highlights and a chakra-inspired pattern.



Travellers will begin to see the new logo and design starting December 2023.#FlyAI #NewAirIndia



*Aircraft shown are… pic.twitter.com/KHXbpp0sSJ