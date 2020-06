गुजरात में बढ़ी एशियाई शेरों की आबादी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

गुजरात के गिर वन इलाके में एशियाई शेर की आबादी बढ़ गई है. इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में दी. प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, दो बहुत अच्छी खबरें हैं, गुजरात के गिर वन में रहने वाले एशियाई शेर की आबादी लगभग 29 प्रतिशत तक बढ़ गई है. भौगोलिक रूप से, वितरण क्षेत्र (फैलाव) 36 प्रतिशत तक बढ़ गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों की संख्या बढ़ने पर गुजरात वासियों को बधाई भी दी है. जानकारी के अनुसार शेरों की संख्या में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और उनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है. गुजरात सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में गीर जंगलों में 674 एशियाई शेर रह रहे हैं.

एशियाई शेरों की आबादी का आंकलन हर पांच साल के अंतराल में होता है. इससे पहले मई 2015 में गणना की गई थी, जिसके मुताबिक शेरों की संख्या तब 523 थी.

शेरों की गणना पूर्णिमा की रात को होती है. पहले यह गणना मई में होनी थी लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह 5-6 जून की रात में किया गया. पांच साल में यहां 151 शेर बढ़े हैं और अब इनकी संख्या 674 हो गई है.

Two very good news:



Population of the majestic Asiatic Lion, living in Gujarat’s Gir Forest, is up by almost 29%.



Geographically, distribution area is up by 36%.



Kudos to the people of Gujarat and all those whose efforts have led to this excellent feat.https://t.co/vUKngxOCa7 pic.twitter.com/TEIT2424vF