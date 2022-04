बंगाली अभिनेता Abhishek Chatterjee का निधन, जानें सबकुछ

Abhishek Chatterjee Death: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक चटर्जी (abhishek chatterjee) का निधन हो गया है. वे मात्र 58 साल के थे. बताया जा रहा है कि वे पिछले कई दिनों से बीमार थे. अभिषेक चटर्जी के निधन की खबर सुनकर टॉलीवुड में उदासी का माहौल हैं. अभिषेक के जाने से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है.

वे इस इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता थे. अभिषेक चटर्जी ने कई हिट सीरियल के अतिरिक्त फिल्मों में काम किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 23 मार्च को वो शूटिंग में व्यस्त थे. उनकी तबीयत शूटिंग पर ही खराब होने लगी. वे इसके बाद वापस घर लौट आए. उनका इलाज घर पर ही हो रहा था और आधी रात को उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हा गई. इसके बाद उन्होंने रात 1.40 बजे अंतिम सांस ली.

बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे युवा अभिनेता अभिषेक चटर्जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. वे अपने प्रदर्शन में प्रतिभाशाली एवं बहुमुखी थे, और हम उन्हें याद करेंगे. यह टीवी सीरियल्स एवं हमारी फिल्म इंडस्ट्री हेतु एक बहुत बड़ी क्षति है. उसके परिवार एवं दोस्तों को मेरी संवेदनाएं.

West Bengal CM Mamata Banerjee extends condolences over the demise of Bengali actor Abhishek Chatterjee.



Reportedly, the actor had not been keeping well for some time. pic.twitter.com/9NxuftpJ1X