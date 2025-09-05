NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
दुनिया की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स कौन सी है और किसने बनाई? देखें यहां

By Bagesh Yadav
Sep 5, 2025, 21:53 IST

यह लेख "दुनिया की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स की सूची" विश्वभर की सबसे प्रतिष्ठित कलाकृतियों की झलक देता है। इसमें इन मास्टरपीस के इतिहास, महत्व और कलाकारों के बारे में जानकारी दी गई है। लेख अलग-अलग कला शैलियों और कालखंडों को भी सामने लाता है, यह समझाते हुए कि आखिर क्यों ये पेंटिंग्स सदियों से दर्शकों को आकर्षित करती रही हैं और कला इतिहास के केंद्र में बनी हुई हैं।

कला मानवता, संस्कृति और कल्पना की भावनात्मक अभिव्यक्ति रही है। हजारों उत्कृष्ट कृतियों में से कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी सुंदरता, रहस्य और कालातीत आकर्षण के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुईं। ये कलाकृतियाँ कलाकारों की सर्वोच्च प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती हैं और आज भी दर्शकों को प्रेरित करती हैं।

अधिकतर ये पेंटिंग्स विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में देखी जा सकती हैं या कला इतिहास की पढ़ाई में पढ़ाई जाती हैं। लियोनार्डो दा विंची की रहस्यमयी मोना लिसा से लेकर वैन गॉग की भावनाओं से भरी स्टारी नाइट तक, हर कृति अपने कैनवास से कहीं आगे की कहानी कहती है।

इस लेख में हम दुनिया की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स का अध्ययन करेंगे, जहाँ आप जानेंगे कलाकार, निर्माण का समय और स्थान, तथा इनके विश्वभर पर पड़े प्रभाव के बारे में।

दुनिया की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स (सूची)

रैंकपेंटिंग का नामकलाकारदेश
1 मोना लिसा लियोनार्डो दा विंची इटली
2 द स्टाररी नाइट विंसेंट वैन गॉग नीदरलैंड्स
3 द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची इटली
4 गर्ल विद ए पर्ल ईयररिंग जोहान्स वर्मीर नीदरलैंड्स
5 द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी साल्वाडोर डाली स्पेन
6 द बर्थ ऑफ वीनस सैंड्रो बोटीचेली इटली
7 गुएर्निका पाब्लो पिकासो स्पेन
8 द क्रिएशन ऑफ़ एडम माइकल एंजेलो इटली
9 अमेरिकन गॉथिक ग्रांट वुड अमेरिका
10 द स्क्रीम एडवर्ड मंक नॉर्वे

1. मोना लिसा : लियोनार्डो दा विंची

मोना लिसा, जिसे लगभग 1503 में लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है।
इसकी रहस्यमयी मुस्कान, बदलता हुआ भाव और अद्भुत यथार्थपरकता इसे पुनर्जागरण काल की सर्वोच्च उपलब्धि बनाते हैं।

यह पेंटिंग पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम में रखी है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। दा विंची ने इसमें स्फुमाटो तकनीक (रंगों का कोमल मिश्रण) का उपयोग किया, जिससे इसमें वास्तविक जीवन जैसा आभास होता है।

2. द स्टाररी नाइट : विंसेंट वैन गॉग

विंसेंट वैन गॉग की द स्टाररी नाइट (1889) आधुनिक कला की सबसे लोकप्रिय पेंटिंग्स में से एक है। इसे उन्होंने सेंट-रेमी-डी-प्रोवेंस के मानसिक चिकित्सालय में रहते हुए बनाया था।

इसमें घूमते हुए नीले आकाश, चमकते सितारे और स्वप्निल माहौल उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। सामने शांत गाँव और सीधी खड़ी सरू की पेड़ उनकी भावनात्मक जद्दोजहद को संतुलन प्रदान करते हैं।

आज यह पेंटिंग न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है और हमेशा दर्शकों को आकर्षित करती रहती है।

