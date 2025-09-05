दुनिया की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स कौन सी है और किसने बनाई? देखें यहां

कला मानवता, संस्कृति और कल्पना की भावनात्मक अभिव्यक्ति रही है। हजारों उत्कृष्ट कृतियों में से कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी सुंदरता, रहस्य और कालातीत आकर्षण के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुईं। ये कलाकृतियाँ कलाकारों की सर्वोच्च प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती हैं और आज भी दर्शकों को प्रेरित करती हैं। अधिकतर ये पेंटिंग्स विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में देखी जा सकती हैं या कला इतिहास की पढ़ाई में पढ़ाई जाती हैं। लियोनार्डो दा विंची की रहस्यमयी मोना लिसा से लेकर वैन गॉग की भावनाओं से भरी स्टारी नाइट तक, हर कृति अपने कैनवास से कहीं आगे की कहानी कहती है। इस लेख में हम दुनिया की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स का अध्ययन करेंगे, जहाँ आप जानेंगे कलाकार, निर्माण का समय और स्थान, तथा इनके विश्वभर पर पड़े प्रभाव के बारे में। दुनिया के किस देश की है सबसे शुद्ध हवा? इस महाद्वीप है स्थित दुनिया की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स (सूची)

रैंक पेंटिंग का नाम कलाकार देश 1 मोना लिसा लियोनार्डो दा विंची इटली 2 द स्टाररी नाइट विंसेंट वैन गॉग नीदरलैंड्स 3 द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची इटली 4 गर्ल विद ए पर्ल ईयररिंग जोहान्स वर्मीर नीदरलैंड्स 5 द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी साल्वाडोर डाली स्पेन 6 द बर्थ ऑफ वीनस सैंड्रो बोटीचेली इटली 7 गुएर्निका पाब्लो पिकासो स्पेन 8 द क्रिएशन ऑफ़ एडम माइकल एंजेलो इटली 9 अमेरिकन गॉथिक ग्रांट वुड अमेरिका 10 द स्क्रीम एडवर्ड मंक नॉर्वे 1. मोना लिसा : लियोनार्डो दा विंची मोना लिसा, जिसे लगभग 1503 में लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है।

इसकी रहस्यमयी मुस्कान, बदलता हुआ भाव और अद्भुत यथार्थपरकता इसे पुनर्जागरण काल की सर्वोच्च उपलब्धि बनाते हैं। यह पेंटिंग पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम में रखी है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। दा विंची ने इसमें स्फुमाटो तकनीक (रंगों का कोमल मिश्रण) का उपयोग किया, जिससे इसमें वास्तविक जीवन जैसा आभास होता है।