अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होगा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद पेरिस जलवायु समझौते को लेकर बड़ा घोषणा किया है. उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की योजना बना रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है.

पेरिस जलवायु समझौता ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए साल 2015 में हस्ताक्षर किए गए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में से एक है. वहीं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन काल में अमेरिका ने पिछले साल के अंत में समझौते को छोड़ दिया था. फिलहाल राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन सुरक्षा को कमजोर करने वाले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यों की समीक्षा करने हेतु एक व्यापक आदेश भी शामिल किया जाएगा.

President Biden signed his first executive orders on Wednesday, which include a mask mandate on federal property, rejoining the Paris climate accord and providing support for underserved communities. https://t.co/8FSfag6iPD

जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को साल 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन पर लाने का वादा किया है. वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग करके और ग्लोबल वार्मिंग के सबसे विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है.

• जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अमेरिका की वापसी पर फैसला लिया है.

• इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले पर भी रोक लगा दी है.

• कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने से जुड़े फैसले लिए, जिसमें उन्होंने मास्क को जरूरी कर दिया था.

• बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को भी रोक दिया है, इसके साथ ही साथ इसके लिए फंडिंग भी रोक दी है.

• आम लोगों को आर्थिक मदद का घोषणा करने के साथ ही छात्र लोन की किस्त को सितंबर तक टाला गया है.

• जिन मुस्लिम देशों के लोगों के आगमन पर ट्रंप ने बैन लगाया था उन्हें भी वापस लेने का फैसला किया है.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.