ब्रेक्सिट व्यापार समझौता: यूरोपीय संघ के नेताओं ने किये ईयू-यूके समझौते पर हस्ताक्षर

यूरोपीय संघ के नेताओं ने 30 दिसंबर, 2020 को यूरोपीय संघ-यूके व्यापार और सहयोग समझौते के तौर पर प्रसिद्ध ब्रेक्सिट व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने हस्ताक्षर किए.

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने भी लंदन में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम इस 24 दिसंबर, 2020 को यूरोपीय संघ-यूके व्यापार और सहयोग समझौते पर सहमत हुए थे.

