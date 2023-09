Current affairs quiz in hindi: 22 सितंबर 2023-बुकर पुरस्कार 2023

भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास 'वेस्टर्न लेन' को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शार्टलिस्ट किया गया है. आठ वर्षों में पहली बार इस लिस्ट में पुरुष लेखकों को भी शामिल किया गया है. बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा 26 नवंबर को की जाएगी. पिछले साल यह अवार्ड श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका की पुस्तक 'द सेवेन मून्स ऑफ माली अल्मेडा' (The Seven Moons of Maali Almeida) को दिया गया था.

