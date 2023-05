दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया QR कोड वाले पेपर टिकट, जानें कैसे कर सकते है यूज़?

दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में क्यूआर कोड आधारित पेपर टिकट की शुरुआत की है. जिसकी मदद से दिल्ली मेट्रो से सफ़र करने वाले यात्रियों को आसानी होगी.

इस सुविधा के शुरू हो जाने से लोगों को टोकन का एक विकल्प मिल गया है. अब यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी, साथ ही प्लास्टिक टोकन लेने से लोग बच जायेंगे. हालांकि प्लास्टिक टोकन की सुविधा जारी रहेगी.

DMRC has introduced QR code-based paper tickets for travel on all its lines from today i.e., 8th May 2023. With the introduction of this facility, commuters will now be able to use the QR Code based paper tickets apart from the tokens.