RSMSSB LSA Final Result 2025 Link [OUT]: राजस्थान पशुधन सहायक फाइनल रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें कट ऑफ PDF

RSMSSB LSA Final Result 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने 9 दिसंबर 2025 को RSMSSB LSA फाइनल रिजल्ट 2025 और कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। लाइवस्टॉक असिस्टेंट (पशुधन सहायक) के 2540 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan Pashudhan Sahayak Final Result 2025 -हाइलाइट्स

RSSB पशुधन सहायक के कुल 2540 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा। बोर्ड द्वारा जारी फाइनल मेरिट लिस्ट में 2277 उम्मीदवार (NTSP) और 313 उम्मीदवार (TSP) चयनित किए गए हैं। उम्मीदवार राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।