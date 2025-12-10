RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025
RSMSSB LSA Final Result 2025 Link [OUT]: राजस्थान पशुधन सहायक फाइनल रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें कट ऑफ PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 10, 2025, 10:57 IST

RSMSSB LSA Final Result 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर RSMSSB LSA फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब मेरिट लिस्ट देख सकते हैं और कटऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान पशुधन सहायक फाइनल रिजल्ट और कटऑफ के डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

RSMSSB LSA Final Result 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने 9 दिसंबर 2025 को RSMSSB LSA फाइनल रिजल्ट 2025 और कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। लाइवस्टॉक असिस्टेंट (पशुधन सहायक) के 2540 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। 

Rajasthan Pashudhan Sahayak Final Result 2025 -हाइलाइट्स

RSSB पशुधन सहायक के कुल 2540 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा। बोर्ड द्वारा जारी फाइनल मेरिट लिस्ट में 2277 उम्मीदवार (NTSP) और 313 उम्मीदवार (TSP) चयनित किए गए हैं। उम्मीदवार राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

बोर्ड का नाम

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB)

पद का नाम

लाइवस्टॉक असिस्टेंट (पशुधन सहायक)

रिक्त पदों की संख्या

2540

फाइनल रिजल्ट तिथि

9 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

RSMSSB LSA Final Result 2025 PDF Download Link

RSMSSB LSA फाइनल रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने का लिंक राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने राजस्थान लाइवस्टॉक असिस्टेंट (पशुधन सहायक) फाइनल रिजल्ट 2025 PDF का डायरेक्ट लिंक नीचे इस लेख में भी अपडेट कर दिया है।

Rajasthan LSA Final Result 2025 PDF (NTSP)

यहां क्लिक करें

Rajasthan LSA Final Result 2025 PDF (TSP)

यहां क्लिक करें

RSSB LSA Final Cut Off 2025 OUT

RSSB ने राजस्थान लाइवस्टॉक असिस्टेंट फाइनल रिजल्ट के साथ कट ऑफ अंक 2025 भी जारी कर दिए है। उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

श्रेणी

वर्ग

कटऑफ अंक (NTSP)

कटऑफ अंक (TSP)

सामान्य

GEN

108.6395

86.0408
 

FEM

101.3129

63.4626
 

WID

73.2721

NA
 

DIV

60.2381

NA
 

EX

53.966

NA

सामान्य-EWS

GEN

92.9932

NA
 

FEM

71.5238

NA
 

WID

NA

NA
 

DIV

NA

NA
 

EX

NA

NA

SC

GEN

93.4218

64.2993
 

FEM

75.2653

62.7959
 

WID

NA

NA
 

DIV

NA

 

EX

NA

NA

ST

GEN

87.7347

64.7007
 

FEM

71.1224

60.3401
 

WID

NA

NA
 

DIV

NA

 

EX

NA

NA

OBC

GEN

102.5714

NA
 

FEM

93.7551

NA
 

WID

NA

NA
 

DIV

NA

NA
 

EX

NA

NA

MBC

GEN

100.9048

NA
 

FEM

82.7143

NA
 

WID

NA

NA
 

DIV

NA

NA
 

EX

NA

NA

SAH

GEN

NA

NA
 

FEM

NA

NA
 

WID

NA

NA
 

DIV

NA
 

EX

NA

BLV

52.6939

NA

HI

52.5782

NA

LD/CP

53.0136

58.3401

SP

66.2381

86.0408

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

