RSMSSB LSA Final Result 2025 Link [OUT]: राजस्थान पशुधन सहायक फाइनल रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें कट ऑफ PDF

RSMSSB LSA Final Result 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने 9 दिसंबर 2025 को RSMSSB LSA फाइनल रिजल्ट 2025 और कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। लाइवस्टॉक असिस्टेंट (पशुधन सहायक) के 2540 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Pashudhan Sahayak Final Result 2025 -हाइलाइट्स
RSSB पशुधन सहायक के कुल 2540 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा। बोर्ड द्वारा जारी फाइनल मेरिट लिस्ट में 2277 उम्मीदवार (NTSP) और 313 उम्मीदवार (TSP) चयनित किए गए हैं। उम्मीदवार राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
बोर्ड का नाम
|
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB)
|
पद का नाम
|
लाइवस्टॉक असिस्टेंट (पशुधन सहायक)
|
रिक्त पदों की संख्या
|
2540
|
फाइनल रिजल्ट तिथि
|
9 दिसंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
RSMSSB LSA Final Result 2025 PDF Download Link
RSMSSB LSA फाइनल रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने का लिंक राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने राजस्थान लाइवस्टॉक असिस्टेंट (पशुधन सहायक) फाइनल रिजल्ट 2025 PDF का डायरेक्ट लिंक नीचे इस लेख में भी अपडेट कर दिया है।
|
Rajasthan LSA Final Result 2025 PDF (NTSP)
|
Rajasthan LSA Final Result 2025 PDF (TSP)
RSSB LSA Final Cut Off 2025 OUT
RSSB ने राजस्थान लाइवस्टॉक असिस्टेंट फाइनल रिजल्ट के साथ कट ऑफ अंक 2025 भी जारी कर दिए है। उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।
|
श्रेणी
|
वर्ग
|
कटऑफ अंक (NTSP)
|
कटऑफ अंक (TSP)
|
सामान्य
|
GEN
|
108.6395
|
86.0408
|
FEM
|
101.3129
|
63.4626
|
WID
|
73.2721
|
NA
|
DIV
|
60.2381
|
NA
|
EX
|
53.966
|
NA
|
सामान्य-EWS
|
GEN
|
92.9932
|
NA
|
FEM
|
71.5238
|
NA
|
WID
|
NA
|
NA
|
DIV
|
NA
|
NA
|
EX
|
NA
|
NA
|
SC
|
GEN
|
93.4218
|
64.2993
|
FEM
|
75.2653
|
62.7959
|
WID
|
NA
|
NA
|
DIV
|
NA
|
–
|
EX
|
NA
|
NA
|
ST
|
GEN
|
87.7347
|
64.7007
|
FEM
|
71.1224
|
60.3401
|
WID
|
NA
|
NA
|
DIV
|
NA
|
–
|
EX
|
NA
|
NA
|
OBC
|
GEN
|
102.5714
|
NA
|
FEM
|
93.7551
|
NA
|
WID
|
NA
|
NA
|
DIV
|
NA
|
NA
|
EX
|
NA
|
NA
|
MBC
|
GEN
|
100.9048
|
NA
|
FEM
|
82.7143
|
NA
|
WID
|
NA
|
NA
|
DIV
|
NA
|
NA
|
EX
|
NA
|
NA
|
SAH
|
GEN
|
NA
|
NA
|
FEM
|
NA
|
NA
|
WID
|
NA
|
NA
|
DIV
|
–
|
NA
|
EX
|
–
|
NA
|
BLV
|
–
|
52.6939
|
NA
|
HI
|
–
|
52.5782
|
NA
|
LD/CP
|
–
|
53.0136
|
58.3401
|
SP
|
–
|
66.2381
|
86.0408
