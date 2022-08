Competitiveness Roadmap for India@100: भारत@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप होगा जारी, जानें क्या है रोडमैप?

Competitiveness Roadmap for India@100: प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to Prime Minister-EAC-PM) 30 अगस्त 2022 को भारत@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी करने जा रहा है. प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप EAC-PM, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस (Institute for Competitiveness) के अध्यक्ष डॉ अमित कपूर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई. पोर्टर (Michael E. Porter) और क्रिश्चियन केटेल्स (Christian Ketels) के मध्य एक सहयोगी प्रयास है. यह डॉक्यूमेंट EAC-PM के अध्यक्ष डॉ बिबेक देबरॉय, G-20 के शेरपा अमिताभ कांत और EAC-PM के सदस्य, संजीव सान्याल की उपस्थिति में जारी किया जाएगा.

