सभी वाहनों पर 1 जनवरी से FASTag लगाना होगा अनिवार्य: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा किया कि 01 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्‍टैग (FASTag) को अनिवार्य किया जा रहा है. उनका कहना है कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें नकद भुगतान, समय की बचत और ईंधन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु 01 जनवरी से हर वाहनों पर फास्टैग (FASTags) लगाना अनिवार्य कर दिया है. टोल प्लाजा पर वाहन मालिकों से कैश पेमेंट लेने में काफी समय बर्बाद होता है साथ ही हाइवे पर जाम की स्थिति भी बन जाती है. इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए नये साल से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस फैसले के साथ, 01 दिसंबर, 2017 से पहले खरीदे जाने वाले चार पहिया वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि सभी चार पहिया वाहनों को अनिवार्य रूप से FASTag लगाना ही होगा.

Union Minister Nitin Gadkari announces that FASTag is being made mandatory for all vehicles in country from 1st Jan, 2021. He says it's useful for commuters as they will not need to stop at toll plazas for cash payments, saving time & fuel: Ministry of Road Transport & Highways pic.twitter.com/jhRhIAYVua