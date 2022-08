G20 Digital Innovation Network: तेलंगाना AI मिशन के चार स्टार्टअप 'G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क' में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे

G20 Digital Innovation Network: तेलंगाना AI मिशन (T-AIM) ने घोषणा की है कि तेलंगाना AI मिशन के चार स्टार्टअप को MeitY द्वारा G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क (DIN) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है. टी-एआईएम (T-AIM) नैसकॉम द्वारा समर्थित राज्य सरकार की एक पहल है. G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये चार स्टार्टअप है, आरफिकस, एडुबुक, यूनीमार्ट और मायाएमडी और ये सभी तेलंगाना सरकार के रेव अप (Revv Up) प्रोग्राम द्वारा समर्थित हैं.

G20 Digital Innovation Network (@G20DIN) is organizing four panel discussions in the light of its main theme, The Rise of Digital Economy: Post-Pandemic Recovery and Beyond.#G20Indonesia #RecoverTogetherRecoverStronger pic.twitter.com/FQtyNNR0YI