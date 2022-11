G20 summit: नेक्स्ट ग्लोबल पेंडेमिक से निपटने के लिए G20 ने लांच किया फंड, जानें कितने बिलियन का है यह फंड?

Fund to Tackle Next Pandemic: इंडोनेशिया की अध्यक्षता में जारी G20 की बैठकों के तहत, इंडोनेशियाई रिसॉर्ट द्वीप बाली में आयोजित G20 स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों की बैठक में अगली महामारी से निपटने के लिए अरबों डॉलर का फंड लॉन्च किया है.

G20 की इस विशेष बैठक में रविवार को $ 1.4 बिलियन का नेक्स्ट ग्लोबल पेंडेमिक फंड जारी किया गया है. लेकिन मेजबान इंडोनेशिया के अध्यक्ष इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस फंड को पर्याप्त नहीं बताया है.

इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया. इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे लांच किया था.

अगले कुछ दिनों में होने वाले G20 का शिखर सम्मेलन के अहम् फैसलों के रूप में इसे देखा जायेगा. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस G20 समिट में भाग नहीं ले रहे है उनके स्थान पर रूस के विदेश मंत्री रूस का नेतृत्व करेंगे. जिससे यह कयास लगाये जा रहे है कि यूक्रेन संकट पर कुछ निर्णायक प्रगति की उम्मीद कम है.

The collaboration between the Ministers of Finance and the Ministers of Health under the G20 Presidency of Indonesia has resulted in the establishment of the Pandemic Fund for strengthening the world’s pandemic prevention, preparedness, and response (PPR).#G20Indonesia pic.twitter.com/2AF8cOaLPU