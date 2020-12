केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने हेतु 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी

केंद्रीय खेलमंत्री किरेन रिजीजू ने 08 दिसंबर 2020 को कहा कि सरकार संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु देश में 1000 'खेलो इंडिया' केंद्र खोलेगी. खेलमंत्री रिजीजू ने फिक्की के 10वें वैश्विक खेल सम्मेलन टर्फ 2020 के दौरान कहा कि हम देश भर में 1000 खेलो इंडिया लघु केंद्रों को भी शुरू करने जा रहे हैं जिससे संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार हासिल करने या देश में खेल संस्कृति के विकास में सहायता मिलेगी.

खेलमंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि जब खिलाड़ी परेशानी में होता है तो इससे भावी पीढ़ियां हतोत्साहित होती हैं. सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि खिलाड़ियों और लाभार्थी के पास बिना किसी रुकावट के सरकार से मिलने वाली पुरस्कार राशि, वित्तीय सहयोग पहुंचे.

