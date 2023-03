Basic Trainer Aircraft: 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी, IAF की बढ़ेगी ताकत

केंद्र सरकार ने देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है. यह पूरी डील छह हजार 828 करोड़ की है.

इस डील के तहत, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इन विमानों की आपूर्ति अगले छह साल की अवधि में करेगी. HTT-40 का अधिग्रहण इंडियन एयरोस्पेस इको सिस्टम को और मजबूती प्रदान करेगा साथ ही 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रयासों को और आगे बढ़ाएगा.

The Cabinet Committee on Security (CCS) chaired by Prime Minister Shri @narendramodi has approved procurement of 70 HTT-40 Basic Trainer Aircraft at the cost of ₹6,828.36 crores. The aircraft will be supplied over a period of six years. https://t.co/94WYM6FzRs