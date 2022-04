Electric vehicle Fires in India: नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा किया जारी, जानें सबसे पहले किसे मिलेगा फायदा?

Electric vehicle Fires in India: नीति आयोग ने 21 अप्रैल 2022 को बैटरी-स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. आयोग ने इंसेंटिव के साथ-साथ स्वैपेबल बैटरी हेतु एक कड़े टेस्टिंग प्रोटोकॉल का सुझाव दिया है.

ये मसौदा नीति ऐसे वक्त में आई है जब आए दिन इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं आ रही हैं तथा इसको लेकर लोग चिंतित हैं. इसके अंतर्गत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास को लेकर 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी.

