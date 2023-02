Vayulink: वायुसेना ने तैयार किया 'वायुलिंक' सिस्टम, खराब मौसम में भी संचार कर पाएंगे पायलट

Vayulink Platform: इंडियन एयर फ़ोर्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्वदेश निर्मित जैमर-प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म 'वायुलिंक' (Vayulink) लांच किया है. जो खराब मौसम में भी बेस स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी को बनाये रखने में मदद करेगा.

एयरो इंडिया 2023 में, इंडियन एयर फ़ोर्स ने इसके बारें में जानकारी दी है साथ ही अपने इस वायलिंक प्लेटफार्म के बारें मेंडिटेल्स जानकारी के लिए एक गैलरी का भी आयोजन किया.

The India Pavilion at #AeroIndia2023 has two innovations by #IAF personnel. Vayulink is a complete ecosystem for providing varied data to combat elements & can be used Civil, Military & Para Military forces alike. The chip level integration of this equipment is done within India. pic.twitter.com/EGGRofRKci