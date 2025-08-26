Largest Producer Of Jackfruit: भारत दुनिया में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में हर साल 1.4 मिलियन टन से अधिक कटहल उगाया जाता है। कटहल की खेती बड़े पैमाने पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और बिहार जैसे राज्यों में की जाती है। भारतीय खान-पान में इसका इस्तेमाल कच्चे और पके, दोनों रूपों में किया जाता है। कटहल के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें- दुनिया में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया भर में सबसे ज्यादा कटहल का उत्पादन भारत में होता है। भारत के कई राज्यों की ट्रॉपिकल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी इस बड़े और पौष्टिक फल को उगाने के लिए बहुत अच्छी है। सब्जी, मिठाई और स्नैक्स में इसके कई उपयोगों के कारण कटहल को अक्सर “जैक ऑफ ऑल फ्रूट्स” भी कहा जाता है। भारत में कितना कटहल पैदा होता है? भारत हर साल 1.4 मिलियन टन से अधिक कटहल का उत्पादन करता है। इसका ज्यादातर हिस्सा देश के अंदर ही इस्तेमाल हो जाता है। हालांकि, मध्य पूर्व, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बाजारों में इसका निर्यात धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यह फल ताजा, फ्रोजन, सुखाया हुआ या डिब्बाबंद बेचा जाता है।

दुनिया के 5 सबसे बड़े कटहल उत्पादक देश रैंक देश सालाना उत्पादन (मिलियन टन में) 1 भारत 1.4 2 बांग्लादेश 1.0 3 थाईलैंड 0.9 4 इंडोनेशिया 0.6 5 श्रीलंका 0.3 स्रोत: FAO, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत, 2023 के अनुमान 1. भारत भारत दुनिया में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे घरों के बगीचों, खेतों और जंगली इलाकों में उगाया जाता है। इस फल का उपयोग भोजन, दवा और यहां तक कि शाकाहारी व्यंजनों में मांस के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। 2. बांग्लादेश बांग्लादेश कटहल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह फल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल भी है। इसे मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। 3. थाईलैंड थाईलैंड में बड़ी मात्रा में कटहल उगाया जाता है और यह इसका एक प्रमुख निर्यातक भी है। थाईलैंड का कटहल अक्सर डिब्बाबंद करके विदेशों में बेचा जाता है, खासकर एशिया और उत्तरी अमेरिका में।

4. इंडोनेशिया इंडोनेशिया में कटहल स्थानीय उपयोग और कुछ निर्यात के लिए उगाया जाता है। यह इंडोनेशिया के बाजारों में एक आम फल है और अक्सर पारंपरिक व्यंजनों में इसका इस्तेमाल होता है। 5. श्रीलंका श्रीलंका में हर साल लगभग 0.3 मिलियन टन कटहल का उत्पादन होता है। यह स्थानीय आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मांस के विकल्प के रूप में भी लोकप्रिय हो रहा है। कटहल उत्पादन करने वाले अन्य देश फिलीपींस, वियतनाम, नेपाल और मलेशिया जैसे देशों में भी अच्छी-खासी मात्रा में कटहल उगाया जाता है। वहां का उत्पादन स्थानीय भोजन की जरूरतों और छोटे किसानों की मदद करता है। कटहल उत्पादन के बारे में कुछ रोचक तथ्य 1. कटहल पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल है एक अकेले कटहल का वजन 30 किलो तक हो सकता है। यह पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल है और इससे एक पूरे परिवार का पेट भर सकता है। 2. कटहल मांस का एक विकल्प है अपनी बनावट के कारण, कटहल को अक्सर मांस के पौधे-आधारित विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह दुनिया भर में शाकाहारी व्यंजनों में विशेष रूप से लोकप्रिय है।