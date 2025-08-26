AKTU Even Semester Admit Card 2025 aktu.ac.in पर हुआ जारी, डाउनलोड करें वन व्यू फेज II हॉल टिकट

AKTU Even Semester Admit Card 2025 OUT: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने हाल ही में BArc, BFAD, BFA, MBA इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, B Voc, B Tech, BPharm और अन्य परीक्षाओं जैसे कई Courses के लिए AKTU फेज II ईवन सेमेस्टर के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड 2025 को आधिकारिक वेबसाइट- aktu.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। AKTU फेज 2 ईवन सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षा 02 जुलाई से 23 जुलाई, 2025 तक आयोजित की जाएगी। सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपने AKTU एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। AKTU जुलाई 2025 परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

AKTU वन व्यू एडमिट कार्ड 2025 लिंक

ताजा जानकारी के अनुसार, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने कई UG और PG Courses के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट- aktu.ac.in पर देख सकते हैं।