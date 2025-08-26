Schools Holiday on 27th August
Focus
Quick Links

AKTU Even Semester Admit Card 2025 aktu.ac.in पर हुआ जारी, डाउनलोड करें वन व्यू फेज II हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Aug 26, 2025, 15:58 IST

AKTU Even Semester Admit Card 2025 OUT: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने कई UG और PG Courses के लिए ईवन सेमेस्टर फेज II के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और बताए गए स्टेप्स की मदद से AKTU जुलाई 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

AKTU Even Semester Admit Card 2025 OUT
AKTU Even Semester Admit Card 2025 OUT

AKTU Even Semester Admit Card 2025 OUT: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने हाल ही में BArc, BFAD, BFA, MBA इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, B Voc, B Tech, BPharm और अन्य परीक्षाओं जैसे कई Courses के लिए AKTU फेज II ईवन सेमेस्टर के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड 2025 को आधिकारिक वेबसाइट- aktu.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। AKTU फेज 2 ईवन सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षा 02 जुलाई से 23 जुलाई, 2025 तक आयोजित की जाएगी। सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपने AKTU एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। AKTU जुलाई 2025 परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

AKTU वन व्यू एडमिट कार्ड 2025 लिंक

ताजा जानकारी के अनुसार, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने कई UG और PG Courses के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट- aktu.ac.in पर देख सकते हैं।

AKTU ईवन सेमेस्टर एडमिट कार्ड 2025

यहां क्लिक करें

AKTU ईवन सेमेस्टर एडमिट कार्ड 2025 नोटिस PDF

यहां से डाउनलोड करें

AKTU फेज 2 ईवन सेमेस्टर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड 2025 को डाउनलोड करने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट—aktu.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: मेन्यू बार में दिए गए 'ERP' सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: सभी जानकारी भरें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।

स्टेप 4: एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।

AKTU हॉल टिकट पर दी गई जानकारी

AKTU एडमिट कार्ड 2025 में छात्र की व्यक्तिगत जानकारी और परीक्षा का विवरण शामिल होगा। एडमिट कार्ड में Candidates की निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी।

  •    Candidates का नाम

  •    परीक्षा का नाम

  •    Registration नंबर

  •    Candidate की फोटो और हस्ताक्षर

  •    रोल नंबर

  •    पिता का नाम

  •    परीक्षा केंद्र

  •    परीक्षा की तारीख और समय

  •    लिंग

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News