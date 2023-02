ICC POTM: शुबमन सहित दो भारतीय खिलाड़ी है इस बार के ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के दावेदार

ICC ने मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जनवरी 2023 के दावेदारों की घोषणा कर दी है. जिसमें इस बार भारत के दो खिलाड़ी शामिल है. भारत के उभरते स्टार बल्लेबाज शुबमन गिल और युवा तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज शामिल है.

शुबमन गिल, तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज के अलावा न्यूज़ीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे जनवरी 2023 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के दावेदार है. अगले कुछ दिनों में ICC की ओर से विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी.

Three nominations... only one winner 🏆



Who are the contenders for the ICC Men's #POTM for January 2023?https://t.co/6NxjsSrCNw