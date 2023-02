RBI ने शेयर की रेगुलेटेड लोन ऐप्स की लिस्ट, केवल इन्हे ही ऐप स्टोर पर रखने की होगी अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) की एक लिस्ट पेश की है, जिनका उपयोग विनियमित संस्थाओं द्वारा किया जाता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस लिस्ट के साथ यह अनुरोध किया है कि केवल सूची में शामिल ऐप ही उनके ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किसानराव कराड ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही.

सरकार ने हाल ही में चीन से लिंक को लेकर 200+ ऐप्स ब्लॉक किया था. जिनमें चीनी लिंक के साथ कई ऋण और सट्टेबाजी ऐप्स थे. यह लिस्ट इन ऐप्स को ब्लाक करने के बाद आया है. इन ऐप्स पर संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन, सट्टेबाजी आदि का आरोप था.

The @GoI_MeitY has started the process to ban & block 138 betting apps and 94 loan lending apps which reportedly have Chinese links on an “urgent” and “emergency” basis. The move came after a communication from Ministry of Home Affairs. pic.twitter.com/6AtLcVqRGR