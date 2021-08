ओलंपिक खेलों में अब शामिल किया जा सकता है क्रिकेट, ICC ने की तैयारी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 10 अगस्त 2021 को पुष्टि की कि वह लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिये अपनी तरफ से दावा पेश करेगा. आईसीसी पिछले कुछ समय से क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश कर रहा है. उसके इस दावे को बीसीसीआई का भी समर्थन हासिल है.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने हाल में इस पर अपनी राय स्पष्ट की थी. आईसीसी ने ओलंपिक कार्य समूह भी गठित किया है जो कि क्रिकेट को 2028 से ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनाने की दिशा में काम करेगा. आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बारक्ले ने बयान में कहा कि हम सब एक इस दावे को लेकर एकमत हैं और हम ओलंपिक को क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखते हैं.

ICC can confirm its intention to push for cricket's inclusion in the @Olympics, with the 2028 Games in Los Angeles being the primary target.



More details 👇