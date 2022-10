NaVIC: भारत अपने नेविगेशन सिस्टम 'नाविक' (NaVIC) का करेगा विस्तार, जानें क्या है इसरो की योजना?

NaVIC: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम 'नाविक' (NaVIC) के विस्तार की योजना बना रहा है. जिससे इसकी सेवाओं में विस्तार किया जा सके. इसको देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले जहाजों और विमानों द्वारा भी उपयोग के लिए विकसित किया जा रहा है.

इंडिया स्पेस कांग्रेस के इतर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि 'नाविक' का विकास भारत और उसके आसपास के एक सीमित क्षेत्र तक किया जा रहा है साथ ही इसके वैश्विक पहुँच की भी योजना तैयार की जा रही है. अभी 'नाविक' (NaVIC) सिस्टम में सात सैटेलाइट का उपयोग किया जा रहा है.

5 Next Generation satellites under production for #NAVIC



Will help restart the navigation service. Out of 7 satellites required, only 4 are operational today. The 5 new satellites will have new L-1 band and help reinstating the service.



