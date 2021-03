भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका करेंगे रणनीतिक ऊर्जा सहयोग का पुनर्निर्माण

29 मार्च, 2021 को भारत और अमेरिका ने रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी को फिर से शुरू करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है. स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले निम्न कार्बन के साधनों और हरित ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर ध्यान देने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रधानमंत्री मोदी की नई प्राथमिकताओं को क्रियान्वित करने के लिए निर्णय लिया गया है.

एक आभासी बैठक के दौरान, अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रान्होल्म और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच ऊर्जा रणनीतिक सहयोग की समीक्षा की. धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट की श्रृंखला के माध्यम से यह खबर साझा की थी.

1. Had an excellent introductory meeting virtually with US Secretary of Energy H.E Jennifer Granholm. Congratulated @SecGranholm on assuming the high office. Reviewed the India-US Strategic Energy Cooperation (SEP). @ENERGY pic.twitter.com/pm6WNORYY4