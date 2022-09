Satellite-Based Internet in Siachen: सियाचिन में भारत ने शुरू की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा, जानें यह क्यों है महत्वपूर्ण?

Satellite-Based Internet at World's Highest Battlefield: भारत ने विश्व के सबसे ऊंचे और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है. सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सेना के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है जो इस दुर्गम क्षेत्र में भारतीय सेना की संचार सुविधा को और बेहतर करेगा. इसे भारतीय सेना के XIV कोर या फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के सियाचिन सिग्नलर्स द्वारा स्थापित की गयी है.

#IndianArmy



"Always Through"



Satellite based internet service activated on the #SiachenGlacier at 19,061 feet, the World's Highest Battlefield, by the Siachen Signallers#SiachenWarriors@adgpi@NorthernComd_IA@ANI pic.twitter.com/kK8xQG8aQj