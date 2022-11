UK’s Order of Merit: भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को यूके के ‘ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया गया

UK’s Order of Merit: भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान रामकृष्णन की विज्ञान के प्रति विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है।

ब्रिटेन स्थित आणविक जीवविज्ञानी सितंबर 2022 में अपनी मृत्यु से पहले दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऐतिहासिक आदेश के लिए की गई छह नियुक्तियों में से हैं और पहली नियुक्ति किंग चार्ल्स III द्वारा की गई थी।

ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सशस्त्र बलों, विज्ञान, साहित्य, कला, या संस्कृति के प्रचार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। बकिंघम पैलेस के अनुसार, व्यक्तियों को महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वारा सितंबर 2022 की शुरुआत में चुना गया था।

Nobel laureate and UK-based molecular biologist Professor Venki Ramakrishnan awarded Order of Merit - an exclusive mark of honour conferred by His Majesty The King in recognition of his distinguished service to science. The award is a representation of #LivingBridge between 🇬🇧🇮🇳 https://t.co/ZATHTMSJiH