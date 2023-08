India's first 3D printed Post Office: भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्‍ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने किया. इसकी तस्‍वीरें पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर शेयर की है. इस बिल्डिंग को मात्र 44 दिनों में बनाकर तैयार किया गया है.

इस पोस्ट ऑफिस को 3D प्रिटिंग की नई तकनीक का उपयोग करके तैयार किया गया है. यह बिल्डिंग बेंगलुरू के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है. इस बिल्डिंग का निर्माण 21 मार्च से शुरू हुआ था और 3 मई को पूरा हो गया था.

Every Indian would be proud to see India's first 3D printed Post Office at Cambridge Layout, Bengaluru. A testament to our nation's innovation and progress, it also embodies the spirit of a self-reliant India. Compliments to those who have worked hard in ensuring the Post… pic.twitter.com/Y4TrW4nEhZ