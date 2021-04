दिल्ली छावनी में भारत-दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन

Indo-Korean Bilateral Friendship Park inaugurated by Honourable Raksha Mantri Shri @Rajnathsingh & South Korea's Minister of National Defence Mr Suh Wook at Delhi Cantt. The park commemorates contribution of Indian peacekeepers during Korean war. @moonriver365 @MOFAkr_eng pic.twitter.com/UzQpCWcOac

