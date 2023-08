कौन है जया वर्मा सिन्हा जिन्हें रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया

First woman Railway Board Chairperson: केंद्र सरकार ने जया वर्मा सिन्हा (Jaya Verma Sinha) को रेलवे बोर्ड (Railway board) की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है. वह इस स्थान पर अनिल कुमार लाहोटी की जगह लेंगी. उन्हें रेलवे की एक तेजतर्रार अधिकारी के रूप में जाना जाता है.

हाल में ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद जया ने ही जटिल सिग्नल प्रणाली के बारें में मीडिया को ब्रीफ किया था. इस बड़े रेल हादसे में 300 लोगों की मौत हो गयी थी. रेलवे बोर्ड, रेलवे में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है.

#BIAppointment



Jaya Verma Sinha, IRTS, has been appointed as the new Chairman & Chief Executive Officer (CEO) of Railway Board.



She is the first woman ever to hold the post in the @RailMinIndia's 105-year-old history.@IRTSassociation pic.twitter.com/WPI5p29ZTd