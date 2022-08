Chief Justice of India 2022: जस्टिस यूयू ललित होंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश

Chief Justice of India 2022: जस्टिस उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने 4 अगस्त, 2022 को उनके उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति यूयू ललित के नाम की सिफारिश की।

Chief Justice of India NV Ramana today recommends Justice UU Lalit's name as his successor. Justice Lalit to become the 49th CJI. Chief Justice Ramana is retiring this month. pic.twitter.com/AfJJc8652V