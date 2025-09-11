SSC CGL Exam Centre 2025: टियर 1 एग्जाम के लिए क्षेत्र और राज्यवार केंद्रो की लिस्ट

Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
By Priyanka Pal
Sep 11, 2025, 16:57 IST

SSC CGL Exam Centre 2025 List: कर्मचारी चयन आयोग 12 से 26 सितंबर तक देश भर के 130 शहरों में SSC CGL 2025 परीक्षा आयोजित करने वाला है। यहां SSC CGL परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची उनके कोड के साथ देखें।

SSC CGL Exam Centre 2025 List

SSC CGL Exam Centre 2025 List: कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। Candidates अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करके यह पता कर सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में आवंटित किया गया है। इससे उन्हें अपनी यात्रा और रहने की योजना बनाने में मदद मिलेगी। SSC CGL टियर 1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर तक हर दिन एक ही पाली में आयोजित होने वाली है। 

SSC CGL एडमिट कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। इसमें Candidates को उनके रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र के विवरण और परीक्षा की तारीख के बारे में जानकारी मिलती है। आयोग SSC CGL परीक्षा केंद्र का आवंटन आवेदन पत्र भरते समय Candidates द्वारा बताई गई पसंद के आधार पर करता है। यहां आप सभी 9 क्षेत्रों के लिए कोड के साथ SSC CGL परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं।

SSC CGL परीक्षा केंद्रों की सूची

SSC CGL एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह ग्रुप B और C पदों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए हर साल आयोजित की जाती है। SSC CGL के पदों में ASO, इंस्पेक्टर (इनकम टैक्स), सब इंस्पेक्टर (CBI), JSO, टैक्स असिस्टेंट और अन्य पद शामिल हैं। जो Candidates SSC CGL 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों के स्थान से अच्छी तरह परिचित हो जाएं। इससे वे अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे। परीक्षा केंद्र का सटीक विवरण SSC CGL एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा।

क्षेत्रों

कवर किए गए राज्य

परीक्षा शहर

मध्य क्षेत्र (सीआर)

बिहार, उत्तर प्रदेश

आगरा,बरेली,गोरखपुर,झांसी,कानपुर,लखनऊ,मेरठ,प्रयागराज,वाराणसी,भागलपुर,मुजफ्फरपुर,पटना,पूर्णिया

पूर्वी क्षेत्र (ईआर)

पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

कोलकाता, आसनसोल, कल्याणी, सिलीगुड़ी, गंगटोक, भुवनेश्वर, कटक, बालासोर, बेरहामपुर, ढेंकनाल, राउरकेला, संबलपुर, रांची, बोकारो, हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, पोर्ट ब्लेयर

कर्नाटक केरल क्षेत्र (केकेआर)

कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप

बेंगलुरु, बेलगावी, हुबली, कालाबुरागी, मंगलुरु, मैसूरु, शिवमोग्गा, उडुपी, एर्नाकुलम, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम

मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (एमपीआर)

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़

भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग-भिलाई

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा

ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, चुराचांदपुर, इम्फाल, उखरुल, शिलांग, आइजोल, दीमापुर, कोहिमा, अगरतला

उत्तरी क्षेत्र (एनआर)

दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड

दिल्ली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हलद्वानी, हरिद्वार, रूड़की

उत्तर पश्चिमी उप-क्षेत्र (NWR)

चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब

चंडीगढ़/मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला

दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी

गुंटूर, कुरनूल, राजमुंदरी, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, पुडुचेरी, हैदराबाद, निज़ामाबाद, वारंगल

पश्चिमी क्षेत्र (WR)

महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली

अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, कच्छ, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, ठाणे, भंडारा, चंद्रपुर, अकोला, जलगांव, अहमदनगर, अलीबाग, पणजी

SSC CGL परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले दस्तावेज

Candidates को सत्यापन के लिए SSC CGL परीक्षा केंद्रों पर कुछ दस्तावेज लाने होंगे। ये दस्तावेज हैं:

SSC CGL एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी

एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस

दो हालिया पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीरें

इन दस्तावेजों के बिना, Candidates को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

SSC CGL परीक्षा तिथि 2025

कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SSC CGL परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की है। CGL टियर 1 की परीक्षा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

विवरण

महत्वपूर्ण तिथियां

एसएससी सीजीएल शहर सूचना 2025

3 सितंबर 2025

एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2025

परीक्षा तिथि से 2 से 3 दिन पहले

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा तिथि 2025

12 से 26 सितंबर 2025

टियर 2 परीक्षा तिथि

दिसंबर 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

