Karnataka SSLC Model Question Papers 2026: Download KSEAB Subject-wise Sample Paper with Answer Key

The Karnataka Secondary Education Examination Board (KSEAB) has released the official SSLC Model Question Papers 2026 for Class 10 students. These essential model papers and model answers are available in multiple sets for each subject and medium, helping students prepare effectively for the Karnataka SSLC Board Exam 2026.
In this article, you’ll get direct PDF links to all subject-wise model papers and answer keys — including English, Mathematics, Science, Social Science, languages, and more — designed as per the revised exam pattern.
What Are SSLC Model Papers 2026?
SSLC Model Question Papers are practice papers released by the KSEAB for the academic year 2025–26. These PDFs include multiple sets (Set 1 to Set 4) for each subject and help students:
Understand the official exam pattern and marking scheme
Practice real board-style questions before the final exam
Improve time management and accuracy
Assess preparation using model answers and solutions
The model papers are available for both Kannada Medium and English Medium students.
SSLC 2026 Model Question Papers – Subject-Wise PDF Links
Below are the official model paper PDF links released by the Karnataka Board (KSEAB). Students should practice all sets (Set 1–Set 4) for best preparation.
|Subject
|Subject Name Subject
|Model Question Paper Link (All Sets)
|
Model Answers Links
|FIRST LANGUAGE
|KANNADA-01K
|MQP1
|MA1
|FIRST LANGUAGE
|KANNADA-01K
|MQP2
|MA2
|FIRST LANGUAGE
|KANNADA-01K
|MQP3
|MA3
|FIRST LANGUAGE
|KANNADA-01K
|MQP4
|MA4
|FIRST LANGUAGE
|TELUGU-04L
|MQP1
|MA1
|FIRST LANGUAGE
|HINDI-06H
|MQP1
|MA1
|FIRST LANGUAGE
|MARATHI-08M
|MQP1
|NA
|FIRST LANGUAGE
|TAMIL-10T
|MQP1
|NA
|FIRST LANGUAGE
|URDU-12U
|MQP1
|MA1
|FIRST LANGUAGE
|URDU-12U
|MQP2
|MA2
|FIRST LANGUAGE
|ENGLISH_14E
|MQP1
|NA
|FIRST LANGUAGE
|ENGLISH_14E
|MQP2
|NA
|FIRST LANGUAGE
|ENGLISH_15E(NCERT)
|MQP1
|NA
|FIRST LANGUAGE
|SANSKRIT-16S
|MQP1
|MA1
|FIRST LANGUAGE
|SANSKRIT-16S
|MQP2
|NA
|SECOND LANGUAGE
|ENGLISH-31E
|MQP1
|MA1
|SECOND LANGUAGE
|ENGLISH-31E
|MQP2
|MA2
|SECOND LANGUAGE
|ENGLISH-31E
|MQP3
|MA3
|SECOND LANGUAGE
|ENGLISH-31E
|MQP4
|MA4
|SECOND LANGUAGE
|KANNADA-33K
|MQP1
|MA1
|THIRD LANGUAGE
|HINDI_60H(NCERT)
|MQP1
|THIRD LANGUAGE
|HINDI-61H
|MQP1
|MA1
|THIRD LANGUAGE
|HINDI-61H
|MQP2
|MA2
|THIRD LANGUAGE
|HINDI-61H
|MQP3
|MA3
|THIRD LANGUAGE
|HINDI-61H
|MQP4
|MA4
|THIRD LANGUAGE
|KANNADA-62K
|MQP1
|NA
|THIRD LANGUAGE
|KANNADA-62K
|MQP2
|NA
|THIRD LANGUAGE
|ENGLISH-63E
|MQP1
|MA1
|THIRD LANGUAGE
|Arabic_64A
|MQP1
|THIRD LANGUAGE
|URDU-66U
|MQP1
|MA1
|THIRD LANGUAGE
|URDU-66U
|MQP2
|MA2
|THIRD LANGUAGE
|SANSKRIT-67S
|MQP1
|NA
|THIRD LANGUAGE
|SANSKRIT-67S
|MQP2
|NA
|THIRD LANGUAGE
|KONKANI-68DK
|MQP1
|MA1
|THIRD LANGUAGE
|TULU-69DK
|MQP1
|MA1
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E
|MQP1
|MA1
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E
|MQP2
|MA2
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E
|MQP3
|MA3
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E
|MQP4
|MA4
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K
|MQP1
|MA1
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K
|MQP2
|MA2
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K
|MQP3
|MA3
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K
|MQP4
|MA4
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - MARATHI MEDIUM-81M
|MQP1
|NA
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - MARATHI MEDIUM-81M
|MQP2
|NA
|CORE SUBJECT-1
|MATHEMATICS - URDU MEDIUM-81U
|MQP1
|NA
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E
|MQP1
|MA1
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E
|MQP2
|MA2
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E
|MQP3
|MA3
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E
|MQP4
|MA4
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K
|MQP1
|MA4
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K
|MQP2
|MA5
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K
|MQP3
|MA6
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K
|MQP4
|MA7
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - URDU MEDIUM-83U
|MQP1
|NA
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - URDU MEDIUM-83U
|MQP2
|NA
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - URDU MEDIUM-83U
|MQP3
|NA
|CORE SUBJECT-2
|SCIENCE - URDU MEDIUM-83U
|MQP4
|NA
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E
|MQP1
|MA1
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E
|MQP2
|MA2
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E
|MQP3
|MA3
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E
|MQP4
|MA4
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85E
|MQP1
|MA1
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85E
|MQP2
|MA2
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85E
|MQP3
|MA3
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85E
|MQP4
|MA4
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U
|MQP1
|NA
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U
|MQP2
|NA
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U
|MQP3
|NA
|CORE SUBJECT-3
|SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U
|MQP4
|NA
|SOCIOLOGY
|ENGLISH MEDIUM-95E
|MQP1
|MA1
|SOCIOLOGY
|KANNADA MEDIUM-95K
|MQP1
|MA1
|ECONOMICS
|ENGLISH MEDIUM-96E
|MQP1
|MA1
|ECONOMICS
|KANNADA MEDIUM-96K
|MQP1
|MA1
|POLITICAL SCIENCE
|ENGLISH MEDIUM-97E
|MQP1
|MA1
|POLITICAL SCIENCE
|ENGLISH MEDIUM-97K
|MQP1
|MA1
|JTS SUBJECT
|ELEMENTS OF ELECTRICAL ENGINEERING-IV
|MQP1
|NA
|JTS SUBJECT
|ELEMENTS OF MECHANICAL ENGINEERING-IV
|MQP1
|NA
|JTS SUBJECT
|PROGRAMMING IN ANSI C
|MQP1
|NA
|NSQF SUBJECT
|APPARELS, MADEUPS & HOME FURNISHING-21EK
|MQP1
|NA
|NSQF SUBJECT
|ELECTRONICS & HARDWARE-22EK
|MQP1
|NA
|NSQF SUBJECT
|INFORMATION TECHNOLOGY-86EK
|MQP1
|NA
|NSQF SUBJECT
|RETAIL-87EK
|MQP1
|NA
|NSQF SUBJECT
|AUTOMOBILE-88EK
|MQP1
|NA
|NSQF SUBJECT
|BEAUTY & WELLNESS-90EK
|MQP1
|NA
How to Download Karnataka SSLC Model Question Papers 2026
Follow these simple steps to download the KSEEB SSLC 2026 Model Papers PDF:
-
Visit the official website kseab.karnataka.gov.in.
-
In the Latest News section click on Model Question Papers and Model Answers for 2025-26 SSLC Examinations.
-
Choose your subject and medium (Kannada or English).
-
Click on the PDF link to download all available sets and model answers.
Why Practice SSLC Model Question Papers?
Solving model question papers regularly can significantly boost your exam performance by:
Familiarizing With Exam Format
Students get to see the actual structure of questions, types of sections (MCQ, short answer, long answer), and marking distribution.
Enhanced Time Management
Practising full-length model papers helps students manage time effectively during the board exam.
Identifying Strengths & Weaknesses
By comparing answers with the model answers, students can pinpoint weak areas and focus their revision accordingly.
Boosting Confidence
Regular practice builds confidence and reduces exam anxiety, making students better prepared for their SSLC Board Exam 2026.
Key Highlights: SSLC Model Papers 2026
The Karnataka SSLC Model Question Papers 2026 have been released to help Class 10 students understand the latest exam pattern and prepare effectively for the board examinations. These model papers are designed as per the updated syllabus and assessment scheme prescribed by the board.
-
Released officially by KSEAB for the 2025–26 academic year.
-
Includes 4 sets (Set 1–4) for each subject.
-
Available for Kannada & English mediums.
-
Helps students to practice and prepare strategically before exams.
Quick Preparation Tips Using Model Papers
- Start Early: Begin solving model papers once you’ve covered most of the syllabus.
- Time Yourself: Simulate exam conditions by timing your practice sessions.
- Review Answers: Always compare your answers with the official model answers to track progress.
- Focus on Weak Areas: Repeated practice of weak sections can improve overall performance.
The Karnataka SSLC Model Question Papers 2026 are an invaluable resource for Class 10 students preparing for board exams. By downloading and practising all subject-wise sets with model answers in PDF, students can sharpen their exam skills and increase their chances of scoring high marks. Make sure to download all model paper sets from the official KSEEB portal and practice them thoroughly.
Karnataka SSLC Previous Years’ Model Question Papers
Apart from the latest SSLC Model Question Papers 2026, students are also advised to practise previous years’ Karnataka SSLC model papers to strengthen their exam preparation. Solving older model question papers helps students understand question trends, frequently asked topics, and changes in the exam pattern over the years.
Karnataka Board SSLC Model Paper 2025
