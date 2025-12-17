Karnataka SSLC Model Question Papers 2026: Download KSEAB Subject-wise Sample Paper with Answer Key

IB Security Assistant Result 2025 OUT
Download Karnataka SSLC Model Question Papers 2026 PDFs with answers for all subjects. Get subject-wise multiple sets, model answer keys, and exam-pattern based papers released by KSEAB for Class 10 board exam preparation.

Karnataka SSLC Model Question Papers 2026: Download Subject-Wise Sample Papers with Answers

The Karnataka Secondary Education Examination Board (KSEAB) has released the official SSLC Model Question Papers 2026 for Class 10 students. These essential model papers and model answers are available in multiple sets for each subject and medium, helping students prepare effectively for the Karnataka SSLC Board Exam 2026.

In this article, you’ll get direct PDF links to all subject-wise model papers and answer keys — including English, Mathematics, Science, Social Science, languages, and more — designed as per the revised exam pattern.

What Are SSLC Model Papers 2026?

SSLC Model Question Papers are practice papers released by the KSEAB for the academic year 2025–26. These PDFs include multiple sets (Set 1 to Set 4) for each subject and help students:

  • Understand the official exam pattern and marking scheme

  • Practice real board-style questions before the final exam

  • Improve time management and accuracy

  • Assess preparation using model answers and solutions 

The model papers are available for both Kannada Medium and English Medium students.

SSLC 2026 Model Question Papers – Subject-Wise PDF Links

Below are the official model paper PDF links released by the Karnataka Board (KSEAB). Students should practice all sets (Set 1–Set 4) for best preparation.

Subject Subject Name Subject Model Question Paper Link (All Sets)

Model Answers Links
FIRST LANGUAGE KANNADA-01K MQP1 MA1
FIRST LANGUAGE KANNADA-01K MQP2 MA2
FIRST LANGUAGE KANNADA-01K MQP3 MA3
FIRST LANGUAGE KANNADA-01K MQP4 MA4
FIRST LANGUAGE TELUGU-04L MQP1 MA1
FIRST LANGUAGE HINDI-06H MQP1 MA1
FIRST LANGUAGE MARATHI-08M MQP1 NA
FIRST LANGUAGE TAMIL-10T MQP1 NA
FIRST LANGUAGE URDU-12U MQP1 MA1
FIRST LANGUAGE URDU-12U MQP2 MA2
FIRST LANGUAGE ENGLISH_14E MQP1 NA
FIRST LANGUAGE ENGLISH_14E MQP2 NA
FIRST LANGUAGE ENGLISH_15E(NCERT) MQP1 NA
FIRST LANGUAGE SANSKRIT-16S MQP1 MA1
FIRST LANGUAGE SANSKRIT-16S MQP2 NA
SECOND LANGUAGE ENGLISH-31E MQP1 MA1
SECOND LANGUAGE ENGLISH-31E MQP2 MA2
SECOND LANGUAGE ENGLISH-31E MQP3 MA3
SECOND LANGUAGE ENGLISH-31E MQP4 MA4
SECOND LANGUAGE KANNADA-33K MQP1 MA1
THIRD LANGUAGE HINDI_60H(NCERT) MQP1  
THIRD LANGUAGE HINDI-61H MQP1 MA1
THIRD LANGUAGE HINDI-61H MQP2 MA2
THIRD LANGUAGE HINDI-61H MQP3 MA3
THIRD LANGUAGE HINDI-61H MQP4 MA4
THIRD LANGUAGE KANNADA-62K MQP1 NA
THIRD LANGUAGE KANNADA-62K MQP2 NA
THIRD LANGUAGE ENGLISH-63E MQP1 MA1
THIRD LANGUAGE Arabic_64A MQP1  
THIRD LANGUAGE URDU-66U MQP1 MA1
THIRD LANGUAGE URDU-66U MQP2 MA2
THIRD LANGUAGE SANSKRIT-67S MQP1 NA
THIRD LANGUAGE SANSKRIT-67S MQP2 NA
THIRD LANGUAGE KONKANI-68DK MQP1 MA1
THIRD LANGUAGE TULU-69DK MQP1 MA1
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E MQP1 MA1
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E MQP2 MA2
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E MQP3 MA3
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E MQP4 MA4
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K MQP1 MA1
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K MQP2 MA2
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K MQP3 MA3
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K MQP4 MA4
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - MARATHI MEDIUM-81M MQP1 NA
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - MARATHI MEDIUM-81M MQP2 NA
CORE SUBJECT-1 MATHEMATICS - URDU MEDIUM-81U MQP1 NA
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E MQP1 MA1
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E MQP2 MA2
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E MQP3 MA3
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E MQP4 MA4
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K MQP1 MA4
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K MQP2 MA5
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K MQP3 MA6
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K MQP4 MA7
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - URDU MEDIUM-83U MQP1 NA
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - URDU MEDIUM-83U MQP2 NA
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - URDU MEDIUM-83U MQP3 NA
CORE SUBJECT-2 SCIENCE - URDU MEDIUM-83U MQP4 NA
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E MQP1 MA1
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E MQP2 MA2
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E MQP3 MA3
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E MQP4 MA4
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85E MQP1 MA1
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85E MQP2 MA2
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85E MQP3 MA3
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85E MQP4 MA4
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U MQP1 NA
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U MQP2 NA
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U MQP3 NA
CORE SUBJECT-3 SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U MQP4 NA
SOCIOLOGY ENGLISH MEDIUM-95E MQP1 MA1
SOCIOLOGY KANNADA MEDIUM-95K MQP1 MA1
ECONOMICS ENGLISH MEDIUM-96E MQP1 MA1
ECONOMICS KANNADA MEDIUM-96K MQP1 MA1
POLITICAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM-97E MQP1 MA1
POLITICAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM-97K MQP1 MA1
JTS SUBJECT ELEMENTS OF ELECTRICAL ENGINEERING-IV MQP1 NA
JTS SUBJECT ELEMENTS OF MECHANICAL ENGINEERING-IV MQP1 NA
JTS SUBJECT PROGRAMMING IN ANSI C MQP1 NA
NSQF SUBJECT APPARELS, MADEUPS & HOME FURNISHING-21EK MQP1 NA
NSQF SUBJECT ELECTRONICS & HARDWARE-22EK MQP1 NA
NSQF SUBJECT INFORMATION TECHNOLOGY-86EK MQP1 NA
NSQF SUBJECT RETAIL-87EK MQP1 NA
NSQF SUBJECT AUTOMOBILE-88EK MQP1 NA
NSQF SUBJECT BEAUTY & WELLNESS-90EK MQP1 NA

How to Download Karnataka SSLC Model Question Papers 2026

Follow these simple steps to download the KSEEB SSLC 2026 Model Papers PDF:

  1. Visit the official website kseab.karnataka.gov.in

  2. In the Latest News section click on Model Question Papers and Model Answers for 2025-26 SSLC Examinations

  3. Choose your subject and medium (Kannada or English). 

  4. Click on the PDF link to download all available sets and model answers. 

Why Practice SSLC Model Question Papers?

Solving model question papers regularly can significantly boost your exam performance by:

Familiarizing With Exam Format

Students get to see the actual structure of questions, types of sections (MCQ, short answer, long answer), and marking distribution. 

Enhanced Time Management

Practising full-length model papers helps students manage time effectively during the board exam. 

Identifying Strengths & Weaknesses

By comparing answers with the model answers, students can pinpoint weak areas and focus their revision accordingly. 

Boosting Confidence

Regular practice builds confidence and reduces exam anxiety, making students better prepared for their SSLC Board Exam 2026. 

Key Highlights: SSLC Model Papers 2026

The Karnataka SSLC Model Question Papers 2026 have been released to help Class 10 students understand the latest exam pattern and prepare effectively for the board examinations. These model papers are designed as per the updated syllabus and assessment scheme prescribed by the board.

  • Released officially by KSEAB for the 2025–26 academic year.

  • Includes 4 sets (Set 1–4) for each subject.

  • Available for Kannada & English mediums.

  • Helps students to practice and prepare strategically before exams.

Quick Preparation Tips Using Model Papers

  • Start Early: Begin solving model papers once you’ve covered most of the syllabus.
  • Time Yourself: Simulate exam conditions by timing your practice sessions.
  • Review Answers: Always compare your answers with the official model answers to track progress.
  • Focus on Weak Areas: Repeated practice of weak sections can improve overall performance.

The Karnataka SSLC Model Question Papers 2026 are an invaluable resource for Class 10 students preparing for board exams. By downloading and practising all subject-wise sets with model answers in PDF, students can sharpen their exam skills and increase their chances of scoring high marks. Make sure to download all model paper sets from the official KSEEB portal and practice them thoroughly.

Karnataka SSLC Previous Years’ Model Question Papers

Apart from the latest SSLC Model Question Papers 2026, students are also advised to practise previous years’ Karnataka SSLC model papers to strengthen their exam preparation. Solving older model question papers helps students understand question trends, frequently asked topics, and changes in the exam pattern over the years.

Karnataka Board SSLC Model Paper 2025

Karnataka Board SSLC Model Paper 2024

