भारत का अनोखा राज्य जिसमें नहीं लगती मात्रा

By Mahima Sharan
Sep 11, 2025, 17:21 IST

Aisa Kaunsa Rajya Hai Jisme Matra Nahi Hoti: भारत की संस्कृति बेहद ही अद्वितीय है। यहां के हर राज्य, जिले और शहर की अपनी संस्कृति, विरासत व परंपरा का जिता-जाता उदहारण है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों में 752 जिले और केंद्र शासित प्रदेश से 45 जिले शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी राज्य मौजूद है, जिसके नाम में कोई भी मात्रा नहीं आती है। अगर आपको नहीं पता तो आइए इसके बारे में जानते हैं।

भारत दुनियाभर में अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जानी जाती है। देश में विभिन्न प्रकार के राज्य है, जहां कि विभिन्न प्रकार के, विभिन्न भाषाएं और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। सभी के रहन-सहन और रीति-रिवाज काफी अलग है। वैसे तो भारत में 28 राज्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी राज्य है, जिसके नाम में एक भी मात्रा नहीं आता है? अगर नहीं तो जान लीजिए, क्योंकि जनरल नॉलेज में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं।

भारत में असम एक ऐसा राज्य है, जिसके नाम में किसी भी तरह की मात्रा नहीं आती है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो अपने वाइल्ड लाइफ, आर्कलॉजिकल साइट और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। जब भी आप असम लिखते हैं, तब केवल ‘अ’ ‘स’ और ‘म’ अक्षर का इस्तेमाल होता है, इसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं लगती है।

भारत का असर राज्य

पश्चिम में, असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, रेशम बाज़ारों और पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर का घर है। उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के मयूर द्वीप पर स्थित है। राज्य की राजधानी दिसपुर है जो, गुवाहाटी का एक उपनगर है। प्राचीन तीर्थ स्थल हाजो और मदन कामदेव, एक मंदिर परिसर के खंडहर, पास में ही स्थित हैं।

असम को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है?

असम लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि और भारत की चाय की राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। इसका पहला नाम ब्रह्मपुत्र नदी से आया है, जो अपनी लाल मिट्टी और आसपास की नीली पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। चाय उत्पादन केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक होने के कारण है।

असम में कुल कितने जिले हैं?

असम में कुल 35 प्रशासनिक जिले हैं। ये सभी जिले राज्य के बेहतर शासन और प्रबंधन के लिए बनाए गए हैं। वहीं, 23 जनवरी 2022 को तामुलपुर को औपचारिक रूप से असम का 35 वां जिला घोषित किया गया था। 

असम क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?

कार्बी आंगलोंग असम का सबसे बड़ा जिला है। इसका अविभाजित क्षेत्रफल लगभग 10,434 वर्ग किलोमीटर है, इसके बाद सोनितपुर दूसरे स्थान पर आता है जिसका क्षेत्रफल 5324 वर्ग किलोमीटर है। 

असम के बारे में कुछ दिलचस्प बातें

1. असम का अपना राष्ट्रगान है 

यह जानकर शायद आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन असम राज्य का अपना राष्ट्रगान है। इस राष्ट्रगान का नाम "ओ मुर अपुनर देक्स" है और इसे प्रसिद्ध स्थानीय कवि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा है। इस राष्ट्रगान को भारत के गठन से पहले 1927 में अपनाया गया था और यही बात असम को अन्य सभी राज्यों से अलग बनाती है। 

2. असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है 

असम राज्य पूरे भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। असम वह पहला राज्य था जहां अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए थे।

3. हमेशा जलने वाला दीपक 

यह एक बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य है कि असम के जोरहाट स्थित एक वैष्णव मठ में एक पवित्र दीपक भी है जो 450 वर्षों से लगातार जल रहा है। इस दीपक के लंबे समय तक जलने के कारण इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। 

4. असम में तीन बार बिहू मनाया जाता है 

असम राज्य का एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यहां साल में तीन बार बिहू मनाया जाता है। असम में बिहू साल में तीन बार मनाया जाता है। रोंगाली/बोहाग बिहू अप्रैल में, कोंगाली या काटी बिहू अक्टूबर में और भोगाली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है।

5. गुवाहाटी राज्य की वास्तविक राजधानी है 

हालांकि असम की आधिकारिक राजधानी दिसपुर है, लेकिन इस शहर में लोगों के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण संस्थान या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गुवाहाटी को राज्य की वास्तविक राजधानी माना जा सकता है क्योंकि इस शहर में सभी महत्वपूर्ण संस्थान, सरकारी कार्यालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुलिस मुख्यालय आदि जैसी इमारतें स्थित हैं।

6. असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है 

असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली भी स्थित है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह असम राज्य में स्थित है। इस द्वीप की स्वच्छता और यहां के मनोरम दृश्यों के कारण, यह द्वीप हर साल भारत और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।

7. असम में है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर 

पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर असम राज्य चिड़ियाघर है जो 432 एकड़ में फैला है। यह गुवाहाटी शहर में स्थित है और यह चिड़ियाघर दुनिया भर के जानवरों और पक्षियों की 110 से ज्यादा प्रजातियों का घर है। 



Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

