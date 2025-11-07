RRB Group D City Slip 2025
Focus
Quick Links

Vande Matram 150 Years: भारत का वह गीत जिसने उड़ा दी थी अंग्रेजों की नींद, जानें इतिहास

By Kishan Kumar
Nov 7, 2025, 13:09 IST

Vande Matram 150 Years: वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इस गीत ने 7 नवंबर, 2025 को अपने 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत का यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। क्या है इसके पीछे का इतिहास, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

Add as a preferred source on Google
Join us
वंदे मातरम
वंदे मातरम

Vande Matram 150 Years: भारत अपने राष्ट्रीय गीत यानि कि वंदे मातरम के 150 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जश्न मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। साथ ही, देश के शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी कार्योलयों में इस गीत का जश्न मनाय जा रहा है।

आपको बता दें कि यह कोई साधारण गीत नहीं है, बल्कि यह वह गीत है, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। वंदे मातरम गीत न सिर्फ भारतीय एकता व गौरव का प्रतीक है, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रतीक है, जिसने देशवासियों में उत्साह भरने का काम किया और देश की आजादी का रास्ता तय करवाया। क्या है इस गीत के पीछे की कहानी, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें। 

कब और किसने की थी वंदे मातरम की रचना

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वंदे मातरम की रचना कब और किसने की थी। आपको बता दें कि वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर, 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। हालांकि, बाद में इसे बंकिम द्वारा उपन्यास ‘आनंदमठ’ में शामिल किया गया। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। 

स्वतंत्रता संग्राम में क्या रहा महत्त्व

वंदे मातरम को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। वहीं, साल 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन चला और इस आंदोलन का मुख्य नारा वंदे मातरम बना और इस गीत ने लोगों को एक डोर में बांधने का काम किया, जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। क्योंकि, अंग्रेजों की शुरू से ही बांटों और राज करों की नीति थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने इस गीत की लोकप्रियता से डरकर गीत के सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि, इसके बाद भी इसका गायन बंद नहीं हुआ और यह प्रेरणा का स्रोत बना रहा।

कब बना राष्ट्रीय गीत 

अब सवाल है कि इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला। आपको बता दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान सभा में इस गीत को राष्ट्रीय महत्त्व का बताया और इसे राष्ट्र गान के बराबर दर्जा देने की बात की। इसके बाद इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर करें। 

पढ़ेंःट्रेन के कोच पर क्यों लिखा होता है ‘EV, जानें

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News