CLAT 2026 Registration Close: CLAT 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया consortiumofnlus.ac.in पर आज बंद हो जाएंगी, 9 नवंबर तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो

CLAT 2026 Registration: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 9 नवंबर, 2025 को समाप्त होने वाली है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह योग्य Candidates के लिए परीक्षा में आवेदन करने की बढ़ाई गई समय-सीमा थी।

CLAT 2026 के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आप अभी ही रजिस्टर करें। साथ ही, बिना देरी किए एग्जाम फीस भरके फॉर्म तुरंत भरें। NLUs की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर CLAT UG और PG दोनों एग्जाम के लिए रजिस्टर प्रक्रिया आज, 7 नवंबर 2025 को रात 11:59 बजे तक बंद हो जाएगी।

7 दिसंबर, 2025 को आयोजित होने वाला CLAT 2026 के एग्जाम की करेक्शन विंडो 9 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगा। अगर कोई भी छात्र अपनी डिटेल्स में बदलाव करना चाहें, तो वह 9 नवंबर कर आराम से कर सकते हैं।