CLAT 2026 Registration Close: CLAT 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया consortiumofnlus.ac.in पर आज बंद हो जाएंगी, 9 नवंबर तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 7, 2025, 12:50 IST

CLAT 2026 के लिए रजिस्टर विंडो आज 7 नवंबर,2025 को बंद हो जाएगी। साथ ही, एग्जाम के फॉर्म में करेक्शन करने की विंडो 9 नवंबर, 2025 को बंद होगी। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अभी रजिस्टर करें।

CLAT 2026 Registration Close Today at consortiumofnlus.ac.in
CLAT 2026 Registration: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 9 नवंबर, 2025 को समाप्त होने वाली है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह योग्य Candidates के लिए परीक्षा में आवेदन करने की बढ़ाई गई समय-सीमा थी।

CLAT 2026 के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आप अभी ही रजिस्टर करें। साथ ही, बिना देरी किए एग्जाम फीस भरके फॉर्म तुरंत भरें। NLUs की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर CLAT UG और PG दोनों एग्जाम के लिए रजिस्टर प्रक्रिया आज, 7 नवंबर 2025 को रात 11:59 बजे तक बंद हो जाएगी। 

7 दिसंबर, 2025 को आयोजित होने वाला CLAT 2026 के एग्जाम की करेक्शन विंडो 9 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगा। अगर कोई भी छात्र अपनी डिटेल्स में बदलाव करना चाहें, तो वह 9 नवंबर कर आराम से कर सकते हैं। 

CLAT 2026: NLUs के लिए होने वाले CLAT 2026 एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स 

छात्र रजिस्टर करने के लिए साथ ही, सभी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को जरूर देखें। 

एक्टिविटी लास्ट डेट  टाइम 
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद 07 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे
करेक्शन विंडो में सुधार  09 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे
CLAT 2026 एग्जाम डेट  07 दिसंबर 2025 दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक

CLAT 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक - यहां क्लिक करें   

CLAT 2026 Registration Steps: CLAT 2026 रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप्स 

CLAT 2026 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए डायरेक्ट वेबसाइट लिंक का इस्तेमाल करें। पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों करें। 

स्टेप 1: CLAT 2026 की आधिकारिक वेबसाइट -https://consortiumofnlus.ac.in/ पर जाएं।

स्टेप 2: CLAT रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: छात्र सभी जरूरी जानकारी फील करें।

स्टेप 4: रजिस्टर फॉर्म फील करें। 

स्टेप 5: सभी जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6: फिर, रजिस्टर फीस जमा करें। 

स्टेप 7: सेव करें और सबमिट पर क्लिक करके प्रिंट आउट लें।

Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

