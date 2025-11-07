CLAT 2026 Registration Close: CLAT 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया consortiumofnlus.ac.in पर आज बंद हो जाएंगी, 9 नवंबर तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो

CLAT 2026 Registration: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 9 नवंबर, 2025 को समाप्त होने वाली है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह योग्य Candidates के लिए परीक्षा में आवेदन करने की बढ़ाई गई समय-सीमा थी।
CLAT 2026 के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आप अभी ही रजिस्टर करें। साथ ही, बिना देरी किए एग्जाम फीस भरके फॉर्म तुरंत भरें। NLUs की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर CLAT UG और PG दोनों एग्जाम के लिए रजिस्टर प्रक्रिया आज, 7 नवंबर 2025 को रात 11:59 बजे तक बंद हो जाएगी।
7 दिसंबर, 2025 को आयोजित होने वाला CLAT 2026 के एग्जाम की करेक्शन विंडो 9 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगा। अगर कोई भी छात्र अपनी डिटेल्स में बदलाव करना चाहें, तो वह 9 नवंबर कर आराम से कर सकते हैं।
CLAT 2026: NLUs के लिए होने वाले CLAT 2026 एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स
छात्र रजिस्टर करने के लिए साथ ही, सभी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को जरूर देखें।
|एक्टिविटी
|लास्ट डेट
|टाइम
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद
|07 नवंबर 2025
|रात 11:59 बजे
|करेक्शन विंडो में सुधार
|09 नवंबर 2025
|रात 11:59 बजे
|CLAT 2026 एग्जाम डेट
|07 दिसंबर 2025
|दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक
CLAT 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक - यहां क्लिक करें
CLAT 2026 Registration Steps: CLAT 2026 रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप्स
CLAT 2026 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए डायरेक्ट वेबसाइट लिंक का इस्तेमाल करें। पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों करें।
स्टेप 1: CLAT 2026 की आधिकारिक वेबसाइट -https://consortiumofnlus.ac.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: CLAT रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: छात्र सभी जरूरी जानकारी फील करें।
स्टेप 4: रजिस्टर फॉर्म फील करें।
स्टेप 5: सभी जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
स्टेप 6: फिर, रजिस्टर फीस जमा करें।
स्टेप 7: सेव करें और सबमिट पर क्लिक करके प्रिंट आउट लें।
